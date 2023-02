Galaxy Book 3 Ultra : Samsung lance un PC portable ultra haut de gamme

Après avoir proposé la marque Ultra sur ses smartphones et tablettes, Samsung l'applique à un PC portable. Le Galaxy Book 3 Ultra représente le meilleur de la marque.

Longtemps avant Apple, Samsung a adopté la marque Ultra pour designer ses produits les plus puissants et sophistiqués. Souvent, ce sont également les plus encombrants.

La marque dévoile son premier PC à utiliser ce nom, voici le Samsung Galaxy Book 3 Ultra.

Un PC ultra haut de gamme

Avec un prix capable de monter à 3499 ou 3899 euros, Samsung ne va pas faire dans la dentelle avec cette machine.

La marque annonce une PC portable équipé d’un écran Amoled de 2880 x 1800 pixels au format 16:10 et montant à 120 Hz, dans un châssis de 1,7 cm d’épaisseur pour un poids de 1,79 kg.

C’est sous le capot que se trouve le plus intéressant : un processeur Intel Core i7 ou i9 de série H (jusqu’à 45 W) avec une puce graphique Nvidia GeForce RTX 4050 ou 4070. Cela devrait permettre d’ouvrir la machine à des applications métiers lourdes comme du montage vidéo ou de la création 3D. Cela devrait par ailleurs en faire une bonne machine pour le jeu vidéo.

Samsung met également en avant son écosystème Galaxy, l’intégration d’une caméra Full HD pour la visio et une connexion Wi-Fi 6E.

La connectique est aussi généreuse, avec de l’USB-A, du Thunderbolt 4, un HDMI 2.0 et un slot microSD.

Lancement le 17 février

Le Galaxy Book 3 Ultra sera proposé à partir du 17 février. Les précommandes ouvrent le 1er février.

Avec cette gamme de prix, Samsung se lance ici en concurrence avec les MacBook Pro M2 Pro tout récemment lancés par Apple.

