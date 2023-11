Voici à quoi ressemblera la réponse de Samsung aux MacBook Pro d’Apple

Le site spécialisé Windows Report a réussi à mettre la main sur une première poignée de visuels des Galaxy Book 4 et Galaxy Book 4 360, la prochaine génération de PC portable signés Samsung.

Sans surprise aucune, Samsung s’apprête à renouveler son offre en PC portables avec l’arrivée prochaine des Galaxy Book 4 et Book 4 360, mais aussi celle de leurs déclinaisons « Pro » respectives. Attendus pour prendre la relève des actuels Galaxy Book 3 (nous avions d’ailleurs testé le Galaxy Book 3 Ultra il y a quelques mois), ces nouveaux modèles se dévoilent cette semaine grâce au site spécialisé Windows Report, qui a déjà été en mesure de nous renseigner sur les grandes lignes de leurs fiches techniques.

On découvre ainsi un design sobre et épuré, proche de ce que l’on trouvait déjà par le passé… et l’on devrait aussi assister à une réutilisation des mêmes matériaux. En 2024, les Galaxy Book évolueraient donc principalement sur le plan des performances et des composants embarqués.

Plus de peps, sans réelle prise de risque ?

On apprend ainsi que Samsung armera ses prochains PC portables de Core i5, i7 ou i9 en fonction des modèles choisis (les Core i5 seront disponibles sur le Galaxy Book 4 « classique », tandis qu’il faudra passer sur le Galaxy Book 4 Ultra pour profiter d’un Core i9). À l’exception du modèle le plus accessible de la gamme, tous les Galaxy Book 4 seront par ailleurs équipés d’un écran AMOLED et d’une connectivité Bluetooth 5.3.

On y trouvera également des connectiques communes avec un port USB-A 3.2, deux ports USB-C Thunderbolt 4, une sortie HDMI pleine taille, une prise casque et… un lecteur de cartes microSD (Samsung n’ayant toujours pas compris que les photographes / vidéastes utilisent des cartes SD classiques).

Sur le plan graphique, les Galaxy Book 4 / Book 4 360 se contenteront de l’iGPU intégré à leur processeur, tandis que les Galaxy Book 4 Pro / Book 4 360 Pro, passeront sur des cartes graphiques dédiées Intel Arc. Le Galaxy Book 4 Ultra profitera pour sa part d’une Nvidia GeForce RTX 4070, nettement plus musclée (à condition qu’elle ne soit pas autant bridée que sur le Galaxy Book 3 Ultra). Ce modèle devrait par ailleurs embarquer de la mémoire vive plus rapide que l’an passé, ainsi qu’une plus grosse batterie, note Windows Report.

Comme par le passé, les Galaxy Book 4 360 / Book 4 360 Pro miseront sur une charnière à 360 degrés pour passer en mode « tente » ou tablette. Ils embarqueront de nouveau un stylet et devraient profiter d’un traitement anti-reflet pour améliorer la lisibilité de leur écran en extérieur.

Pour l’heure aucun prix n’a encore fuité, mais Samsung devrait reprendre le même placement tarifaire qu’en 2023 pour ses différents modèles 2024, à l’exception du Galaxy Book 4 Ultra, qui pourrait l’année prochaine coûter un peu plus cher. L’annonce de ces différentes nouveautés devrait quant à elle intervenir d’ici quelques mois, potentiellement en février ou mars.