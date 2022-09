Samsung prépare son premier PC portable « Ultra » avec Intel et Microsoft

La gamme Galaxy Book va s'agrandir avec de nouvelles références. Un Galaxy Book 3 Ultra est en préparation.

Le PC portable est un segment qui intéresse désormais beaucoup Samsung Electronics. Le géant a lancé en Europe en 2022 une gamme Galaxy Book 2 très intéressante. Nous avons notamment été convaincus par le Galaxy Book 2 Pro très fin et équipé d’un bel écran Oled.

On en sait désormais un peu plus sur l’un de ses futurs PC qui s’annonce très ambitieux.

Une vitrine comme le Galaxy S22 Ultra ?

Plusieurs nouvelles machines Samsung ont passé leur certification Bluetooth. On peut y lire qu’il s’agit des numéros de modèle NT960XFH, NP960XFH, NT961XFH, NT960XFS et NT960XFHZ. Le nom du produit serait le Galaxy Book 3 Ultra. La certification a été passée le 7 septembre.

Sans surprise, la machine tournerait sous Windows 11 puisque le nom de Microsoft est mentionné pour le système d’exploitation. Côté puce Bluetooth, la certification correspond au Bluetooth 5.3 et serait gérée par une puce Intel. On peut donc miser sur une machine en 12e génération de processeurs Intel Core. Sans certitude toutefois, une machine AMD Ryzen peut tout à fait intégrer une carte réseau Wi-Fi et Bluetooth Intel.

Pas d’autres informations à se mettre sous la dent sur la machine pour le moment. Le plus intéressant reste son nom : « Ultra ». Jusqu’à présent, Samsung n’a jamais utilisé ce nom pour l’un de ses PC portables. La marque utilise ce nom pour ses produits les plus haut de gamme : Galaxy S22 Ultra ou Galaxy Tab S8 Ultra. Ce sont également les appareils avec un très grand écran généralement.

Peut-être que ce Galaxy Book 3 Ultra nous réserve des surprises du côté de son encombrement, de ses performances et de son écran. Si la machine a passé sa certification, elle pourrait être dévoilée dans les mois à venir.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.