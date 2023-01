Galaxy Book 3 : voici les prochains PC de Samsung, aux allures de MacBook

À quelques jours de leur présentation, les prochains PC portables de Samsung ont fait l'objet de fuites, avec des photos du Galaxy Book 3 360 Pro, et des rendus marketing de l'ensemble de la gamme.

À deux jours de la conférence Galaxy Unpacked de Samsung, et alors que les yeux sont déjà rivés sur les prochains Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra du constructeur coréen, on en sait davantage sur les futurs ordinateurs qui devraient être annoncés à cette occasion. Le site Sam Lover a en effet publié ce week-end plusieurs photos de ce qui semble être le futur Samsung Galaxy Book 3 Pro 360.

Pour rappel, les dernières rumeurs évoquent cinq laptops attendus le 1er février : le Samsung Galaxy Book 3, le Samsung Galaxy Book 3 Pro, le Samsung Galaxy Book 3 360, le Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 et le Samsung Galaxy Book 3 Ultra. Le Galaxy Book 3 Pro 360 serait ainsi la version haut de gamme du modèle convertible. Le site spécialisé dans l’actualité de Samsung indique ainsi avoir reçu plusieurs photos du PC en question dont l’écran peut être retourné à 360 degrés pour en profiter comme d’une tablette.

Les photos partagées par Sam Lover permettent de découvrir un PC aux allures de MacBook avec un châssis en métal, un clavier noir et un large pavé tactile. On peut également découvrir une partie de ses caractéristiques techniques, avec un écran Full HD (1920 x 1080) de 16 pouces de diagonale, 512 Go de stockage, 16 Go de RAM et un processeur Intel Core i7-1360P de 13e génération. Comptez sur un poids de 1,6 kg et des dimensions de 35,66 x 22,91 x 1,54 cm. Par ailleurs, concernant les prises, ports et connectiques, on devrait retrouver un port microSD, une prise USB-C et une prise casque à droite, ainsi que deux prises USB-C supplémentaires à gauche. Selon Sam Lover, le PC portable devrait être proposé au prix de 1439 euros en Europe.

Des images marketing apparaissent

Si Sam Lover a pu mettre le main sur des photos du Samsung Galaxy Book 3 Pro 360, le site MySmartPrice a quant à lui obtenu des rendus marketing de l’ensemble de la gamme. De quoi permettre de découvrir trois rendus des Galaxy Book 3 Pro 360, Galaxy Book 3 360 et Galaxy Book 3 Pro, cette fois avec un coloris gris sombre. Les images suggèrent par ailleurs que les versions 360 — c’est-à-dire les modèles transformables — pourraient être utilisés avec un stylet.

Pour rappel, si Samsung avait arrêté, pendant plusieurs années, la commercialisation de ses PC portables, notamment en Europe, le constructeur coréen s’est relancé sur ce marché il y a deux ans avec les Galaxy Book, puis les Galaxy Book 2 en 2022. On devrait en savoir plus sur les nouveaux laptops de la firme lors de leur présentation officielle, attendue ce mercredi à partir de 19 heures, heure de Paris.

