Les prochains Galaxy Book devraient mettre le paquet sur les performances

La FCC a publié certaines caractéristiques des prochains PC portables de Samsung, les Galaxy Book 3. Cinq modèles seraient prévus, en même temps que les Galaxy S23.

C’est désormais officiel, Samsung tiendra bel et bien une conférence le mercredi 1er février pour présenter officiellement ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra. Néanmoins, les trois téléphones ne devraient pas être les seuls produits dévoilés par la firme coréenne à cette occasion. Plusieurs bruits de couloir rapportent, en effet, que Samsung profiterait de l’occasion pour présenter son nouveau PC portable, le Samsung Galaxy Book 3.

Justement, après les informations rapportées par MySmartPrice, c’est au tour de la FCC — la commission responsable des communications aux États-Unis — de dévoiler avant l’heure certaines informations sur ce nouveau PC portable. Rappelons que, pour qu’un produit électronique soit vendu sur le territoire américain, il doit d’abord être certifié par la FCC qui va le prendre en photo, enregistrer certaines données techniques, comme les caractéristiques Bluetooth ou Wi-Fi, et parfois même publier certaines de ces données sur son site Internet.

Cinq Galaxy Book 3 à prévoir

C’est ce qui est donc arrivé au Galaxy Book 3 dont les photos ont été mises en ligne sur le site de la FCC, comme le rapporte le site MySmartPrice, avant d’être finalement supprimées pour des raisons de confidentialité. Les schémas mis en ligne permettaient cependant de découvrir une partie de la connectique du Galaxy Book 3 Ultra, la déclinaison haut de gamme du laptop de Samsung, avec une prise HDMI et deux prises USB-C sur la côté gauche. Le PC profiterait par ailleurs d’un écran à la diagonale de 16 pouces.

Outre ce modèle « Ultra », Samsung présenterait également quatre autres déclinaisons de son Galaxy Book 3 : le Samsung Galaxy Book 3, le Samsung Galaxy Book 3 360, le Galaxy Book 3 Pro et le Samsung Galaxy Book 3 Pro 360.

Samsung Galaxy Book 3 : 15 pouces

Samsung Galaxy Book 3 360 : 15 pouces

Samsung Galaxy Book 3 Pro : 14 ou 16 pouces

Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 : 16 pouces

Samsung Galaxy Book 3 Ultra : 16 pouces

Ce sont surtout les informations autour du Galaxy Book 3 360 qui ont pu être récupérées par MySmartPrice avant la mise hors ligne des documents de la FCC. Le site indien rapporte ainsi que le PC transformable sera doté d’une dalle Oled avec une définition de 2880 x 1800 pixels. Il embarquerait par ailleurs un processeur Intel au choix entre l’Evo i5-1340P ou l’Evo i7-1360P, ainsi que jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 et 1 To de stockage NVMe SSD. Le PC portable profiterait également de quatre haut-parleurs conçus par AKG — filiale du groupe Harman, rachetée par Samsung en 2016 — compatibles Dolby Atmos. Enfin, pour la batterie, Samsung aurait intégré un accumulateur de 76 Wh compatible avec la charge jusqu’à 65 W. L’ordinateur devrait par ailleurs être fourni directement avec un stylet S-Pen.

On en saura plus sur la gamme des nouveaux Galaxy Book 3 lors de leur présentation officielle, prévue pour le 1er février prochain.

