Galaxy Book 3 : Samsung dévoile ses nouveaux ultraportables et mise sur l’écosystème

Samsung dévoile une nouvelle gamme de PC portables. Voici les Galaxy Book 3, Galaxy Book 3 Pro, Galaxy Book 3 360 et Galaxy Book 3 Pro 360.

Les stars du Galaxy Unpacked sont sans aucun doute les nouveaux Galaxy S23 de Samsung, mais la firme avait d’autres produits à présenter. La marque a profité de son grand événement pour dévoiler une nouvelle gamme de Galaxy Book, ses PC portables sous Windows que nous avons déjà pu approcher.

L’écosystème Samsung

La plus-value que Samsung souhaite de nouveau apporter sur ses machines, en plus de son expertise dans la fabrication d’appareils mobiles haut de gamme, c’est la question de l’écosystème. Les Galaxy Book intègrent Quick Share et Private Share, comme la génération précédente, qui permet de partager facilement et en sécurité des documents entre son smartphone Galaxy et son PC. Samsung a également remis une couche sur la possibilité d’utiliser une tablette Galaxy Tab comme second écran pour son PC ou sur la synchronisation facilitée des écouteurs Galaxy Buds.

On l’a compris, si vous vivez dans l’écosystème Samsung, vous aurez une meilleure expérience avec Galaxy Book.

Intel 13e génération et Oled

Samsung n’a pas fait le choix du tout Oled pour sa gamme. La firme veut toujours avoir une proposition d’entrée de gamme avec le Galaxy Book 3 équipé d’un écran LCD Full HD.

En revanche, dès que l’on monte en gamme, la firme s’engage à proposer de l’Amoled. C’est le cas sur les Galaxy Book 3 360, Galaxy Book 3 Pro et Galaxy Book 3 Pro 360. Sur ce dernier, Samsung monte le curseur assez haut avec de l’Amoled 120 Hz 16:10 et tactile avec une belle définition 2560 x 1600 pixels. Comme leurs noms l’indiquent, les modèles 360 peuvent se transformer en tablette en faisant tourner l’écran sous le clavier.

La grande nouveauté de l’année est le passage à la 13e génération de puces Intel Core, avec une série P utilisée sur l’essentiel de gamme. Une nouvelle fois, l’entrée de gamme Galaxy Book 3 fait figure d’exception avec sa puce Serie U, moins performante.

Lancement le 17 février

La gamme Galaxy Book 3 de Samsung est disponible dès l’annonce en précommande, mais le lancement commercial attendra le 17 février 2023.

Comme pour ses smartphones, la firme propose des offres de lancement. Il est question d’offrir plus de stockage pour chaque configuration pour les commandes depuis le site de Samsung, ou d’offrir un moniteur externe pour les commandes chez les partenaires commerçants.

Comptez à partir 1299 euros pour l’entrée de gamme Galaxy Book 3 (Intel Core i7-U, 512 Go de stockage, écran LCD). Un prix qui le place moins cher que le MacBook Air M2 d’Apple, mais tout de même un tarif élevé face à Asus ou Lenovo.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).