Samsung Galaxy Watch 6 : cette fuite vient confirmer trois points importants

Le site 9to5Google a mis la main sur la certification Google Play des Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic. De quoi confirmer leur nom, leur format, mais également une fenêtre de lancement très proche.

C’est désormais un secret de polichinelle. Samsung devrait bien présenter, dès ce mois-ci, ses nouveaux smartphones pliants, les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. Mais le constructeur ne devrait pas se contenter de cette nouvelle génération de smartphones haut de gamme. Pour les accompagner, on s’attend également à la présentation d’une nouvelle génération de montres connectées de la part de la marque coréenne.

Si le mystère n’était déjà plus de mise quant à l’annonce prochaine des Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic, de nouvelles informations viennent corroborer cette officialisation. En effet, le site 9to5Google a pu découvrir les certifications Google Play Store des deux futures montres de Samsung et des quatre formats différents qui devraient être proposés :

Samsung Galaxy Watch 6 40 mm : SM-R930

Samsung Galaxy Watch 6 44 mm : SM-R940

Samsung Galaxy Watch 6 Classic 43 mm : SM-R950

Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47 mm : SM-R960

Si elle paraît de prime abord anodine, cette courte liste vient cependant confirmer plusieurs informations. D’abord, si les montres sont déjà certifiées par Google, cela signifie qu’elles sont fin prêtes à être annoncées par Samsung. De quoi indiquer une officialisation qui devrait bel et bien avoir lieu dans le courant du mois de juillet.

Une Galaxy Watch 6 Classic et non pas Pro

Ensuite, cette liste vient confirmer le nom du modèle le plus haut de gamme. Il ne devrait donc pas s’agir d’une Galaxy Watch 6 « Pro », comme certaines fuites pouvaient l’indiquer jusqu’à présent, mais d’une Galaxy Watch 6 « Classic ». Il faut dire que la montre se distinguerait de la Galaxy Watch 5 Pro lancée l’an dernier par une véritable couronne rotative, à l’instar de ce que Samsung proposait déjà en 2021 avec sa Galaxy Watch 4 Classic. Enfin, la liste en elle-même vient également confirmer les différents formats de boîtier, de 40 et 44 mm pour la Galaxy Watch 6 et 43 et 47 mm pour la Galaxy Watch 6 Classic.

On devrait en savoir plus sur les prochaines montres connectées de Samsung à l’occasion de la conférence qui devrait être organisée par le constructeur à la fin du mois de juillet. Cependant, Samsung n’a pour l’heure annoncé aucune date pour sa conférence Galaxy Unpacked.

