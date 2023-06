Galaxy Watch 6 : voici les premières images des montres Samsung aux bords plus fins

Le journaliste Roland Quandt a partagé sur Twitter des images des prochaines montres Samsung. De quoi découvrir en partie le design des deux modèles.

Depuis quelques mois, les rumeurs s’accélèrent autour des prochaines montres connectées de Samsung, la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Pro — ou Classic. Cependant, alors que la plupart des rumeurs se contentaient jusqu’à présent de dévoiler certaines de leurs caractéristiques, le journaliste allemand Roland Quandt est allé un peu plus loin ce vendredi.

Sur Twitter, le journaliste du site WinFuture a en effet publié deux images qui semblent être des visuels marketing de la Galaxy Watch 6, puis de la Galaxy Watch 6 Pro, avant de les mettre en ligne sur le site allemand.

Une lunette rotative et des rebords plus fins

Ces visuels permettent de découvrir un design qui resterait assez semblable aux précédentes montres de Samsung, notamment avec des cornes très effilées qui prolongeraient directement le design du boîtier. On peut également découvrir une lunette rotative autour du cadran de la Galaxy Watch 6 Pro, ce qui vient corroborer les indications selon lesquelles la montre sera davantage semblable à la Galaxy Watch 4 Classic qu’à la Galaxy Watch 5 Pro.

Par ailleurs, les deux visuels permettent également de voir une partie de l’écran à l’intérieur du boîtier. Comme on pouvait s’y attendre, les bordures autour de celui-ci semblent bien plus fines que sur les précédents modèles, suggérant donc à la fois des diamètres d’affichage plus larges pour un gabarit global similaire.

Du côté des caractéristiques, on apprend que les montres profiteront d’une puce Exynos W930 et d’un modem 4G en option. La Galaxy Watch 6 serait proposée en 40 ou 44 millimètres tandis que la Galaxy Watch 6 Classic profiterait de versions 43 ou 47 mm. Tous les modèles auraient par ailleurs droit à un écran protégé par du verre saphir.

Pour rappel, les Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Pro devraient être annoncées dans le courant du mois de juillet par Samsung. On s’attend notamment à une officialisation lors de la conférence Galaxy Unpacked au cours de laquelle le constructeur dévoilera ses nouveaux smartphones pliants, les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.