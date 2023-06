La Galaxy Watch 6 s’approche un peu plus de sa sortie avec cette nouvelle étape

Elles ne sont pas encore officielles, mais les Galaxy Watch 6 de Samsung sont bel et bien en chemin. Les prochaines montres connectées du géant coréen viennent en effet de faire leur entrée dans la base de donnée de la FCC, l'organe de régulation américain.

Nouvelle étape de franchie pour la prochaine génération de montres connectées de Samsung. Alors que le premier anniversaire des Galaxy Watch 5 approche, le géant coréen prépare le lancement de leurs remplaçantes, les Galaxy Watch 6… qui viennent tout juste d’entrer dans la base de données de la FCC, l’organe de régulation américain. Cette étape est un passage obligé pour la vaste majorité des appareils « de télécommunication » avant leur commercialisation aux États-Unis.

Une étape franchie le plus souvent quelques semaines avant l’officialisation. En d’autres termes, les Galaxy Watch 6, ne devraient plus tarder. Leur présentation devrait d’ailleurs intervenir à l’occasion d’un évènement Unpacked pressenti courant juillet, qui devrait également permettre à Samsung de dévoiler sa prochaine génération de smartphones pliants, avec les futurs Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5.

Quoi de neuf concernant les Watch 6 ?

Dans le détail, les documents consultés par SnoopyTech confirment l’existence d’au moins quatre modèles de Galaxy Watch 6, pour l’instant désignés par les références : SMR930, SMR935, SMR940, et SMR945. Les registres de la FCC indiquent en outre que certains de ces modèles seront bien dotés d’une connectivité cellulaire (ce qui n’a rien d’étonnant), et que tous s’appuieront visiblement sur le même chargeur que les Galaxy Watch 5 (sous la référence EP-OR900).

Galaxy Watch6 and Watch6 Pro just passed FCC pic.twitter.com/1Y7A4RgU98 — SnoopyTech (@_snoopytech_) June 2, 2023

Quoi qu’il en soit, les Galaxy Watch 6 devraient être équipées de One UI 5 et disposer de plus grosses batteries que les Watch 5. Ce qui pourrait induire un temps de recharge un peu plus long sur certains modèles puisque le chargeur n’évoluera pas. On devrait par ailleurs y trouver un nouveau processeur, l’Exynos W980, gravé en 5 nm. Ce dernier devrait permettre de gagner en efficacité énergétique, et donc en autonomie, par rapport aux Watch 5.

De précédentes rumeurs laissaient également entendre que la Galaxy Watch 6 disposerait d’un écran plus grand pour un format de boîtier identique. Un changement permis par l’adoption de bordures plus petites autour de cet écran. Android Authority rappelle en outre que la Watch 6 « non Pro » serait équipée d’une bague rotative autour de l’écran. Plus d’informations à venir très bientôt.

