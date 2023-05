Le design étonnant du Samsung Galaxy Z Flip 5 fait son apparition avant l’heure

Le smartphone pliable progresse constamment, et d'année en année, son design se perfectionne et s'affine. Le Galaxy Z Flip 5 de Samsung devrait emprunter cette même trajectoire d'amélioration. Souhaitons que l'autonomie et la qualité photographique ne soient pas compromises au profit des écrans.

Après avoir découvert des rendus potentiels du Samsung Galaxy Z Flip 4 et du Google Pixel Fold, nous avons maintenant des visuels du futur Samsung Galaxy Z Flip 5.

Ce format flip rencontre une concurrence féroce avec les smartphones Oppo Find N2 Flip, Huawei P50 Pocket et Motorola Razr. Les rendus proviennent de Steve Hemmerstoffer, mieux connu sous son pseudonyme Twitter en ligne OnLeaks.

Des différences notables

Le Galaxy Z Flip 5 devrait présenter des différences notables par rapport à son prédécesseur, avec un grand écran en couverture et un design assez unique. Le nouvel écran, visible lorsque le smartphone est refermé, sera légèrement plus grand et arborera une nouvelle forme, avec une petite languette dépassant de son sommet.

D’après les informations fournies, l’écran extérieur mesurera 3,4 pouces, tandis que l’écran intérieur mesurera 6,7 ​​pouces. Les dimensions annoncées du téléphone sont de 165 mm x 71,8 mm x 6,7 mm. Maintenant, bien qu’un écran plus grand soit toujours apprécié, il sera crucial de voir comment Samsung tirera parti de ce nouvel écran.

Nous espérons également que le géant coréen utilisera les meilleurs composants disponibles pour son prochain smartphone pliable, notamment pour les caméras, ce qui n’était pas le cas pour le précédent Z Flip.

L’autonomie de la batterie est également un problème sur ce format. Il est donc essentiel que Samsung parvienne à répondre à nos attentes en matière d’autonomie pour ce nouveau modèle.

