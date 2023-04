Galaxy Z Fold 5 et Pixel Fold : les smartphones pliables se dévoilent sous tous les angles

Les deux leakers les plus réputés ont révélé quasi simultanément le design du Google Pixel Fold et du Samsung Galaxy Fold 5. Sans grande surprise néanmoins.

L’année 2023 sera charnière (haha) pour les smartphones pliables ! Alors que Samsung règne en maître depuis plusieurs années déjà, quasi seul sur le marché, la concurrence commence à apparaître. On peut évidemment citer Oppo avec ses Find N2 et Find N2 Flip, Honor avec son Magic Vs, mais pas uniquement. Selon des rumeurs de plus en plus prégnantes, Google devrait également sortir de l’ombre son très attendu Pixel Fold.

Des images du Google Pixel Fold

Ceux qui douteraient encore de l’arrivée de ce smartphone pliable devraient rapidement être convaincus par les récentes publications de Evan « evleaks » Blass, l’un des leakers les plus réputés, dont les fuites ne sont plus remises en doute. Il a donc dévoilé trois rendus du Google Pixel Fold : l’un de la face avant lorsque le téléphone est replié, un du téléphone déplié (ci-dessus) et le troisième de l’écran interne.

Google Pixel Fold replié (écran externe) // Source : Evan « evleaks » Blass Google Pixel Fold déplié (écran interne) // Source : Evan « evleaks » Blass

Pas de grande surprise ici, le téléphone ressemble exactement à ce à quoi l’on pourrait s’attendre d’un Pixel pliable. À l’avant, le design ne change pas beaucoup d’un Pixel 7, avec des angles plus arrondis néanmoins. À l’arrière, on retrouve l’agencement des appareils photos en ligne, avec toutefois un bloc qui ne rejoint pas les bords du smartphone. Ses coins très arrondis lui donnent un peu air de Microsoft Surface Duo 2.

Comme sur le Pixel 7 Pro, on trouve trois objectifs à l’arrière, laissant imaginer une configuration similaire (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif périscopique à droite, rectangulaire). Le micro en revanche n’est pas un simple trou très discret, mais une rosace. On espère que cela est lié à une amélioration de la captation audio.

À l’intérieur, la présence d’un appareil photo semble avoir contraint Google à opter pour des bordures plutôt épaisses. Un design d’ores et déjà un peu vieillot, bien loin du côté moderne qu’affiche Samsung depuis le Galaxy Fold 2. Il nous rappellerait presque le Pixel 4 avec son style anachronique.

Des images du Samsung Galaxy Fold

Parallèlement à cela, OnLeaks, autre leaker particulièrement fiable, a publié en partenariat avec Smartprix un rendu 3D du Samsung Galaxy Z Fold 5. Ici, pas de surprise, il ressemble presque à s’y méprendre à son prédécesseur. Samsung raffine sa formule et se concentre surtout sur les caractéristiques.

Samsung Galaxy Z Fold 5 // Source : Evleaks Samsung Galaxy Z Fold 5 // Source : Evleaks Samsung Galaxy Z Fold 5 // Source : Evleaks Samsung Galaxy Z Fold 5 // Source : Evleaks

Bien que les tailles d’écrans soient indiquées comme identiques (6,2 pouces à l’extérieur et 7,6 pouces à l’intérieur), le châssis serait légèrement plus petit : 154,9 x 129,9 x 6,3 mm contre 155,1 x 130,1 x 6,3 mm l’année dernière. Le constructeur coréen aurait néanmoins réussi, grâce à une charnière « goutte d’eau » à réduire l’épaisseur du téléphone une fois replié (13, 4 mm contre 14,2 mm sur le Z Fold 4).

Ses entrailles seraient évidemment mises à jour avec les dernières technologies en date : écran extérieur à 120 Hz, puce Snapdragon 8 Gen 2, RAM LPDDR5X, mémoire interne UFS 4.0, capture vidéo en 8K à 30 FPS, résistance à l’eau IPX8, revêtement Gorilla Glass Victus 2 et bien sûr Android 13 avec One UI 5.1.1.

Le choc des titans

Bien que les deux téléphones soient proches dans l’idée (des smartphones pliables haut de gamme), ils semblent présenter plusieurs différences. On attend donc avec impatience de pouvoir les comparer sur un usage quotidien. Google devrait présenter son premier smartphone pliable lors de la Google I/O, le 10 mai prochain, tandis que Samsung pourrait opter pour le mois de juillet, quelques semaines avant la date de sa présentation habituelle. L’année s’annonce palpitante !

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.