La date de présentation des Samsung Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 se précise

Le site coréen Chosun croit connaître la date de présentation des Samsung Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5. Et comme pressenti, le mois de juillet serait bel et bien la fenêtre de titre choisie par le constructeur.

Plusieurs rumeurs et faisceaux d’indices laissent penser que Samsung choisirait le mois de juillet pour introduire ses nouveaux smartphones pliables, les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. Alors même que le constructeur coréen a jusque-là préféré août, mois durant lequel il avait l’habitude de présenter sa nouvelle génération de téléphones pliants.

Le millésime 2023 pourrait changer la donne : juillet serait dans le viseur de l’entreprise. Et le site Chosun – via Android Authority – croit même connaître la date exacte de la fameuse conférence, le jeudi 27 juillet plus précisément. Pour rappel, en 2022, le leader du marché des smartphones avait tenu son événement le 10 août.

Déménagement

Ici, Samsung ne chamboulerait pas non plus son calendrier traditionnel, qui serait seulement avancé de deux semaines. En revanche, la société aurait revu le lieu d’accueil de sa grande messe, qui n’aurait plus lieu aux États-Unis, mais à Séoul, en Corée du Sud, toujours selon Chosun.

Il convient tout de même d’accueillir ces éléments avec prudence, même si le mois de juillet semble de plus en plus se préciser au fil des bruits de couloir. Samsung devrait dans tous les cas communiquer une date officielle au cours des prochaines semaines, que nous cocherons alors dans nos agendas pour découvrir les Z Fold 5 et Z Flip 5.

