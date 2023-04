Samsung pourrait présenter ses nouveaux pliables plus tôt que prévu

Selon le média en ligne SamMobile, l'événement d'annonce des prochains produits Samsung pourrait être avancé de quelques semaines, par rapport aux précédentes années. Le constructeur sud-coréen pourrait notamment y annoncer ses prochaines smartphones pliables Z Fold et Flip 5.

On a presque une date pour les prochaines annonces de produits Samsung. Selon le site d’informations SamMobile, spécialisé dans l’actualité du constructeur sud-coréen, Samsung pourrait tenir sa prochaine conférence d’annonces de produits dès juillet 2023.

Un nouveau Galaxy Unpacked qui fait suite à celui de février, ayant été marqué par l’officialisation des Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Cette fois, la prochaine messe technologique du fabricant devrait plutôt être dédiée à ses nouveaux smartphones pliants.

Plus précisément, SamMobile affirme que « le géant coréen pourrait organiser son prochain événement Unpacked la dernière semaine de juillet ». Selon le média, cela corroborerait d’autres rumeurs sur une annonce avancée de certains produits.

Les Z Fold et Flip 5 arriveraient plus tôt

En effet, Samsung a pour habitude de tenir un événement Unpacked à la mi-août, depuis quelques années. Ce fut notamment le cas pour l’annonce des précédents Samsung Galaxy Z Fold 4 et Flip 4.

C’est d’ailleurs pour cette même raison que l’on s’attend à ce que ce show de juillet 2023 soit dédié à leur génération suivante : les Galaxy Z Fold 5 et Flip 5, en plus de mettre en avant les prochaines tablettes Galaxy Tab S9+ et S9 Ultra, objets de rumeurs début avril et déjà en retard par rapport à leur calendrier habituel.

Une date avancée face au Pixel Fold ? Pas trop vite

SamMobile interprète notamment cette possible date avancée par une volonté d’éviter de donner trop de temps médiatique au prochain smartphone pliable Google Pixel Fold, dont l’annonce est attendue dès le 10 mai prochain.

On peut toutefois largement nuancer cette analyse : si les derniers modèles Pixel sont bien la « génération de smartphones la plus vendue » par Google selon son PDG, ses produits représentent moins de 8 % du marché au premier trimestre 2023, contre 22 % pour Samsung. Peu de chance donc que ce soit ce géant de la tech qui effraie le sud-coréen.

Ici, Samsung viendrait surtout se placer entre les annonces de Google en mai, et celles d’Apple en septembre – il y a bien la WWDC d’Apple en juin, qui reste cependant adressée aux développeurs principalement. Cela lui permettrait au passage de présenter ses potentielles nouvelles Galaxy Watch un mois et demi, voire deux mois, avant les Apple Watch. Et ainsi mieux s’accaparer l’espace médiatique durant cette période.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).