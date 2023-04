Pixel Fold : prix, date de sortie, caractéristique… on en sait plus sur le smartphone pliant de Google

La chaîne américaine CNBC a dévoilé de nouvelles informations sur le Pixel Fold, le premier smartphone pliant de Google dont la présentation est attendue dans moins d'un mois.

Après des informations publiées par le leaker Jon Prosser, c’est au tour de la très réputée chaîne américaine CNBC de livrer quelques informations au sujet du premier smartphone pliant de Google, le Pixel Fold. Selon la chaîne d’information, le smartphone doté d’un écran pliant serait bel et bien prévu pour le 10 mai.

Dans un article mis en ligne sur son site Internet, CNBC indique avoir obtenu de nombreuses informations sur le Google Pixel Fold grâce à des « documents internes » que ses journalistes ont pu consulter.

De prime abord, les informations de CNBC viennent surtout corroborer les informations partagées au préalable par Jon Prosser. Le média indique notamment que le Pixel Fold serait présenté dans un premier temps le 10 mai prochain, lors de la conférence d’ouverture de la Google I/O, avant une disponibilité dans les semaines suivantes, au début du mois de juin. Il en va de même pour le tarif du smartphone, qui devrait être fixé à 1700 dollars (1550 euros HT) et le positionner comme un concurrent direct du Samsung Galaxy Z Fold 4.

Un smartphone plutôt compact une fois replié

Les documents consultés par CNBC permettent cependant d’en apprendre un peu plus sur le Pixel Fold. C’est notamment le cas de la charnière que la firme aurait conçue pour être « la plus durable sur un smartphone pliant ». L’écran externe proposerait quant à lui une diagonale de 5,8 pouces, faisant du Pixel Fold un smartphone plutôt compact une fois replié, à l’instar de l’Oppo Find N2. Le smartphone pèserait environ 283 grammes et profiterait d’une autonomie de 24 heures, pouvant monter jusqu’à 72 heures en mode économie d’énergie. Il serait également équipé d’une puce Tensor G2 de Google, le même processeur que celui qui anime déjà les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. À l’intérieur, on retrouverait un écran de 7,6 pouces, semblable à celui du Galaxy Z Fold 4.

Il faudra encore patienter quelques semaines avant d’en savoir plus sur le Google Pixel Fold. Le smartphone pliant du constructeur devrait ainsi être dévoilé le 10 mai prochain. C’est à ce moment-là que l’on pourra découvrir l’ensemble de ses caractéristiques, mais aussi son design ou le prix auquel il devrait être commercialisé en France.

