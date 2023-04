Google Pixel Fold et Pixel 7a : dates de sortie présumées, précommandes, prix et coloris

Après une longue attente, apparemment, nous avons enfin des informations sur le Google Pixel Fold. Une nouvelle indiscrétion d'un leaker révèle des détails sur sa date de sortie, les précommandes et, surtout, son prix. De même, de nouvelles informations sur le Pixel 7a ont également été dévoilées, nous donnant une date de sortie et de nouveaux coloris.

La récente fuite d’information émane de Jon Prosser via son compte Twitter, où il partage des détails concernant le Google Pixel Fold. Bien que ce leaker ait montré une fiabilité certaine dans le passé, il convient de prendre ces informations non officielles avec prudence. Il est possible que les dates, les tarifs, ou autres détails aient changé, ou que les sources de Jon Prosser lui aient fourni des informations erronées.

Google Pixel Fold Announcement: May 10

Pre-order from Google Store: May 10

Pre-order from partners / carriers: May 30

Available: June 27 pic.twitter.com/11zMixDdYy — jon prosser (@jon_prosser) April 17, 2023

1 799 dollars pour le Pixel Fold

Concernant la date à laquelle nous devrions attendre le Pixel Fold, Prosser indique qu’il serait annoncé le 10 mai. Les précommandes pour l’appareil seraient également lancées sur le Google Store le même jour. Quant aux autres commerçants, comme les opérateurs mobiles, la période de précommande arrivera un peu plus tard, soit le 30 mai. Concernant la date de sortie finale, Jon Prosser évoque pour le 27 juin pour un tarif très salé, 1 799 dollars (environ 1 650 euros HT).

Pour ce qui est du très attendu Pixel 7a, Jon Prosser évoque une annonce le 10 mai et une disponibilité le même jour. La nouvelle la plus surprenante est que le Pixel 6a ne serait pas abandonné. En ce qui concerne le prix, selon 9to5Google, il s’élèvera à 499 dollars. Il sera intéressant d’observer quels ajustements tarifaires, s’il y en a, seront effectués sur le Pixel 6a. Toutefois, assurément, le Pixel 7a pourrait être commercialisé à un prix supérieur à celui du Pixel 6a lors de sa sortie.

En ce qui concerne les couleurs, le Pixel 7a sera disponible dans les habituels Charbon et Neige. Mais, le coloris exclusif de cette année sera Mer, qui est un bleu clair dévoilé officieusement il y a environ une semaine. Google sortira également un coloris exclusif sur son propre Google Store, Corail.

Pour ce qui est des caractéristiques techniques des futurs smartphones de Google, ils devraient tous deux être équipés du processeur Tensor G2 de Google. Concernant la mémoire RAM et les configurations de stockage interne, rien de concret n’a été révélé à ce stade. Même chose pour la photographie, un des points forts de Google.

