Google ne surprendra personne avec le design et les couleurs du très attendu Pixel 7a

Le Pixel 7a est prévu pour être dévoilé lors de l'événement Google I/O 2023. Comme c'est souvent le cas avec les produits Google, la plupart de ses caractéristiques et fonctionnalités ont déjà été révélées avant l'annonce officielle.

Le Google Pixel 7a est l’un des téléphones les plus attendus de l’année, il devrait être lancé lors de la Google I/O 2023 qui se tiendra le 10 mai aux États-Unis. En attendant, les rumeurs et autres indiscrétions se multiplient. En réalité, on sait déjà presque tout de lui.

Le Pixel 6a a connu un véritable succès grâce à son prix très compétitif et aux performances remarquables de ses caméras. C’est donc avec impatience que le public attend le Pixel 7a, qui pourrait permettre à Google de séduire une partie des utilisateurs d’iPhone, dont les prix ne cessent de grimper.

Peu de changement du côté du design

Aujourd’hui, on découvre les trois options de coloris du Google Pixel 7a. Ces images proviennent d’une source fiable de l’industrie, OnLeaks. D’après les images ci-dessous, le Google Pixel 7a sera proposé en trois coloris : blanc, gris et une nuance de bleu (bleu ciel clair). En termes de design, l’appareil ressemble fortement au Pixel 6a, avec un double capteur photo arrière avec un flash LED. Sur la face avant, on retrouve une encoche perforée centrale.

Les images montrent également des bordures assez prononcées sur les quatre côtés et la disposition des boutons latéraux semble identique à celle de l’appareil de génération précédente.

Le Pixel 7a devrait être équipé d’un capteur principal Sony IMX787 de 64 mégapixels, ainsi que d’un capteur ultra-large de 12 mégapixels. Le nouveau Pixel offrirait jusqu’à 256 Go de stockage interne, ce qui représente une amélioration par rapport à la limite de 128 Go de la génération précédente.

Pixel 7a : sa fiche technique se précise

Du côté de la quantité de mémoire vive, Google aurait opté pour 8 Go de RAM, pour accompagner le SoC Tensor de deuxième génération du Pixel 7. Pour ce qui est de la caméra frontale, l’appareil disposerait d’une caméra de 10,8 mégapixels.

