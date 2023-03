Pixel 7a : sa fiche technique se précise

Un leaker affirme connaître les caractéristiques techniques du Google Pixel 7a. En voici la liste.

Google va encore frapper fort cette année. Bien que les ventes du développeur d’Android soient relativement minimes par rapport à celles de Samsung, Apple ou Xiaomi, la marque de Mountain View gagne en estime auprès d’un public technophile. C’est en particulier son excellent rapport qualité-prix qui est loué, aussi bien sur sa gamme principale que sur sa gamme « a », plus abordable.

En 2023, c’est le Pixel 7a qui est attendu et il promet d’ores et déjà de corriger le principal défaut de son prédécesseur en intégrant un écran 90 Hz. Et le reste de sa fiche technique pourrait être tout aussi intéressante à en croire un récent tweet du leaker Debayan Roy — qu’il faut tout de même prendre avec précaution.

Un début de fiche technique pour le Pixel 7a

Celui qui se fait appeler GadgetsData sur Twitter a publié un début de fiche technique pour le Pixel 7a.

Pixel 7A • 6.1" FHD+ 90Hz OLED

• Tensor G2 , LPDDR5 RAM, UFS 3.1

• 64MP Sony IMX787 + 12MP UW

• 5W wireless charging

• Android 13 pic.twitter.com/qGVzFQoKiZ — Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) March 9, 2023

Selon lui, le prochain smartphone de Google embarquerait un écran Full HD+ de 6,1 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, la même puce Tensor G2 que le Pixel 7, un capteur principal IMX787 de 64 Mpx avec stabilisation optique et un ultra grand-angle de 12 Mpx. Du côté de la mémoire, on retrouverait de la RAM au format LPDDR5 et du stockage UFS 3.1, les dernières technologies actuellement disponibles. Bien sûr, Google oblige, Android 13 serait de la partie, avec la garantie qu’Android 14 sera déployé dès sa sortie. Il précise également qu’une certification IP est prévue, ce qui n’est pas étonnant puisque le modèle de 2022 est déjà IP67.

Enfin, cette génération apporterait une autre nouveauté : la présence d’une charge sans fil, absente sur le Pixel 6a. Avec une puissance de 5 Watts en revanche, il faudra se montrer aussi patient qu’un utilisateur d’iPhone pour recharger ce téléphone sans fil.

En dehors des informations sur l’appareil photo (une précédente rumeur évoquait trois capteurs), cette fiche technique corrobore dans les grandes lignes les précédents bruits de couloirs au sujet du Pixel 7a. À quelques semaines de la révélation finale, elle semble donc se préciser.

Rendez-vous en mai

Pour l’heure, Google n’a pas encore communiqué sur son Pixel 7a, mais on peut s’attendre à ce qu’il soit annoncé lors de la Google I/O, en mai. Reste à savoir si son prix restera aussi agressif qu’à l’accoutumée. Le Pixel 6a est sorti à 459 euros, mais se trouve actuellement à 339 euros sur le Google Store.

