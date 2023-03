Pixel 7a : écran 90 Hz, modules photo… tout ce qu’on sait sur le prochain milieu de gamme de Google

Le Pixel 7a, prochain smartphone milieu de gamme de Google devrait arriver très rapidement, si l'on en croit les multiples rumeurs relayées ces derniers mois. Un produit qui devrait à nouveau proposer de très bonnes photos et la dernière version d'Android à un prix plutôt compétitif. Tour d'horizon de toutes les informations fiables que nous avons déniché sur le web.

Si le smartphone n’est pas encore confirmé officiellement, on ne prend pas beaucoup de risque à jouer les devins : quelques mois après la sortie des Pixel 7 et 7 Pro en octobre 2022, Google devrait sortir en 2023 une version allégée de ces flagships sous le nom de Pixel 7a. Une stratégie commerciale identique depuis le premier modèle de gamme « a » lancé il y a quatre ans.

Google est fidèle à sa mauvaise réputation en termes de fuite d’informations sur ses prochains téléphones puisque, si l’on en croit les multiples rumeurs de leakers fiables partagées ces derniers mois, on connait déjà la quasi-totalité de la fiche technique du smartphone milieu de gamme de Google… et l’édition 2023 s’annonce très bonne. On vous résume tout ce que l’on sait sur ce smartphone.

On connait d’abord le nom de code de ce Pixel 7a. Selon le site spécialisé 9to5Google, le prochain milieu de gamme de Google correspondrait au modèle appelé « Lynx » en interne. Mais l’association du 7a avec ce surnom n’a pas semblé logique au départ.

On a d’abord pensé que ce « Lynx » correspondait à un prochain smartphone premium Pixel Ultra, puisque certaines rumeurs liées à ce nom de code avançaient des caractéristiques meilleures parfois meilleures que les Pixel 7 et 7 Pro.

Aucune information n’ayant confirmé l’existence d’un tel modèle, à l’inverse des multiples rumeurs sur le Pixel 7a, il a finalement paru plus probable que cela corresponde au prochain milieu de gamme de Google. Un signe sans doute que le Pixel a de cette année va se rapprocher un peu de ses compères haut de gamme. Faisons le tour.

Dès la fin du mois d’octobre 2022, 9to5Google avançait que « tout ce qui a fuité jusqu’à présent sur l’appareil Lynx de Google indique quelque chose de beaucoup plus premium que ce que nous aurions normalement attendu du Pixel 7a ».

Et pour cause : dès août 2022, un post du leaker chinois Digital Chat Station sur le réseau social Weibo affirmait que le smartphone pourrait être composé en partie de céramique. Ce serait la première fois que Google utilise un tel matériau premium sur un de ses smartphones, jusque-là composés de verre, métal et/ou plastique. Ne nous enflammons pas toutefois, depuis, les divers rendus du téléphone tendent à contredire cette thèse.

En revanche, le reste de son design extérieur ne devrait pas nous étonner. En novembre 2022, le leaker OnLeaks, généralement fiable, a fait équipe avec le site Smartprix pour partager des rendus 3D détaillés de ce à quoi devrait ressembler le Pixel 7a.

À l’image des autres modèles de la gamme « a », le smartphone reprend la même esthétique que le flagship le plus récent de Google. Comme le Pixel 7, les visuels présentent un téléphone avec un bloc horizontal métallisé intégrant deux modules photo et un flash, ainsi qu’un écran plat avec un poinçon central.

Seules différences visuelles : les coins de l’écran pourraient être moins arrondis et les bordures de sa dalle seraient plus épaisses que sur les Pixel 7 et 7 Pro, avec un menton encore plus important. Toujours selon cette rumeur d’OnLeaks, les dimensions seraient de « 152,4 x 72,9 x 9,0 mm (10,1 mm avec le bloc photo) ».

Le smartphone présenterait également le même placement de boutons de volume et de déverrouillage sur la tranche droite, un port USB-C et pas de prise jack 3,5 mm, disparue depuis le Pixel 6a. Le modèle présenté est en coloris blanc sur les rendus 3D.

Ce design semble également se confirmer dans une vidéo d’un supposé prototype du Pixel 7a, publiée début janvier 2023 sur un groupe Facebook vietnamien puis relayée par le site Slashleaks. La vidéo montre en revanche un téléphone de couleur noir cette fois, mais avec un menton d’écran qui ne semble pas être aussi gros que sur les rendus 3D d’OnLeaks.

Plusieurs modèles du futur smartphone seraient présents au Vietnam, ce qui a amené le blog vietnamien Zing a partagé diverses photos du modèle.

Un troisième coloris bleu clair a également été avancé par le leaker Kuba Wojciechowski sur Twitter début mars. Enfin, les informations du leaker Debayan Roy sur Twitter publiées début mars 2023 évoquent notamment une certification d’étanchéité « IP », bien qu’on ne sache pas encore si elle sera IP67 comme le Pixel 6a ou IP68 comme les Pixel 7 et 7 Pro.

En termes de technologie d’écran, le Pixel 7a corrigerait le principal défaut de son prédécesseur, selon plusieurs rumeurs fiables avancées ces derniers mois. En octobre 2022, le leaker Kuba Wojciechowski a affirmé dans un message sur son compte Twitter que l’écran du smartphone milieu de gamme serait « apparemment plafonné à 1080p [de définition] et 120 Hz [de taux de rafraichissement] ». Une définition plus basse que le Pixel 7 Pro mais identique au Pixel 7.

Google Pixel 7a to come with 90Hz screen, wireless charging, brand new dual rear camera setup – details below 👇🧵 pic.twitter.com/IWy77Kwsmd

Le même leaker a précisé ses informations en novembre 2022, déclarant que le Pixel 7a pourrait intégrer un écran de « 90 Hz » qui serait effectivement bloqué à une définition de 1080p. Une vidéo de ce qui serait un prototype de ce smartphone, publiée début janvier 2023 sur un groupe Facebook vietnamien, montre par ailleurs un écran avec un taux de rafraichissement variable entre 60 et 90 Hz grâce à un mode adaptatif automatique.

Une information qui pourrait être confirmée par les informations du leaker Debayan Roy sur Twitter, début mars 2023, qui précise même que la dalle ferait 6,1 pouces et serait Oled. Si l’on en croit toutes ces rumeurs, ce modèle « a » conserverait donc le même format que le 6a tout en offrant un taux de rafraichissement supérieur à 60 Hz la première fois… égalant ainsi la dalle du Pixel 7.

Côté photo, on s’attend encore à ce que la qualité des clichés de ce prochain modèle soit l’un de ses arguments de vente. Le constructeur américain n’aurait d’ailleurs pas choisi de se reposer sur ces lauriers pour le Pixel 7a.

Si les premières rumeurs du leaker Kuba Wojciechowski en octobre 2022 évoquaient carrément trois modules photo pour le smartphone « Lynx » avec des capteurs même meilleurs que les Pixel 7 et 7 Pro, il a finalement nuancé ces améliorations.

After these changes, the camera sensors are referred to as "l10_wide" (IMX787) and "l10_UW" (IMX712) with no dedicated tele lens.

IMX787 is a huge upgrade over the old IMX363 and should make the 7a an even better choice for camera quality in the mid-range.

— Kuba Wojciechowski :3 (@Za_Raczke) November 11, 2022