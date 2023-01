Nos attentes pour Google en 2023 : Pixel 7a, 8 et 8 Pro, Pixel Fold, Pixel Tablet, Android 14 et ChatGPT

Le programme de Google sera chargé en 2023, tant sur le web que dans ses produits qu'on attend de voir arriver. Résumé de nos attentes du géant américain en 2023 avec au programme : Pixel 7a, Pixel 8 et 8 Pro, Android 14, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel Experience, Nest Wifi, Chromecast avec Google TV, Android Auto, Chrome OS et ChatGPT.

Cette année, Google a renforcé sa position sur le marché des smartphones, notamment avec un succès critique de ses modèles sortis cette année : le Pixel 6a, le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. Sa conférence annuelle, la Google I/O, a été riche en révélations, le fabricant ayant annoncé des produits pour éviter de trop nombreuses fuites. Qu’à cela ne tienne, les informations à propos de ses projets en 2023 s’accumulent. Frandroid vous partage ses attentes à propos de Google pour cette année.

Un Pixel 7a au rapport qualité/prix imbattable

Le Pixel 6a, sorti en juin dernier, avait ses limitations techniques (60 Hz, charge de 18 W), mais aussi de grandes qualités, surtout sur la photo et l’expérience logicielle, le tout à moins de 500 euros. En 2023, nous attendons un Google Pixel 7a qui propose un aussi bon rapport qualité/prix, avec un écran toujours Oled, mais qui passerait à 90 Hz. La charge aussi pourrait être plus puissante, puisque le Pixel 6a demande une heure et demie pour être rechargé.

Des premières rumeurs qu’on a, le Pixel 7a ne serait vraiment pas un smartphone au rabais par rapport à la série principale. Son corps serait en céramique, un matériau premium qu’on trouve habituellement sur les modèles hauts de gamme. La charge sans-fil ferait aussi son arrivée sur la série « a » (à ne pas confondre avec le championnat italien de football). Sur la partie photo, on aurait droit au capteur photo principal du Pixel 6, complété par un téléobjectif et un ultra-grand-angle. L’arrivée du téléobjectif serait une première sur cette série, puisqu’il n’est aujourd’hui présent que sur les versions « Pro » des Pixel.

Enfin, sur le design, rien ne changerait, ou presque. Le Pixel 7a reprendrait les principaux éléments du Pixel 7. Le smartphone serait même apparu en vidéo, avec la confirmation de certaines rumeurs. Tout porte à croire que le taux de rafraîchissement de son écran ne serait « que » de 90 Hz.

Des Pixel 8 et 8 Pro toujours aussi bons en photo

Les Pixel 7 et 7 Pro ont eux aussi été des succès critiques, y compris chez nous, puisqu’ils ont respectivement décroché des notes de 9 et 8 sur 10. À l’heure du bilan, il faut reconnaître qu’ils ont eu moins de problèmes logiciels que les modèles de la série 6. Google doit continuer dans ce sens en améliorant la fiabilité sur ce point sur les Pixel 8 et 8 Pro.

D’autres détails sont cependant à améliorer et ce n’est pas la première fois qu’on les reproche à Google. Il y a les performances, souvent en retrait, notamment par rapport à ce qu’offre la concurrence. Mais le gros point noir, c’est la charge : 20 et 23 W de puissance. Là où Realme préparerait un GT Neo 5 avec une puissance de 240 W et une recharge en moins de dix minutes, Google commence vraiment à être à la traîne. Entre une heure et demie et deux heures pour une charge complète, en 2023 ce sera encore plus inacceptable.

Selon les premiers éléments dont nous avons entendu parlé, cette nouvelle génération ne devrait pas être accompagnée de grands changements. Une différence notable pourrait être un Pixel 8 plus petit, tant sur le format que sur la taille de l’écran. La photo serait aussi améliorée avec l’arrivée du HDR échelonné, qui permet des couleurs plus vives et une capture plus rapide.

Android 14

Avec les Pixel 8 et 8 Pro, on attend bien sûr Android 14, prochaine mouture du système d’exploitation pour smartphones et tablettes développé par Google. Si on s’attend à une publication de la première beta dès avril prochain, on ne connaît pas encore vraiment les nouveautés qui arriveront. La quartorzième version d’Android pourrait prendre en charge un nouveau format de fichier pour faciliter le stockage externe et le codec AV1 serait intégré d’office dans le système.

Du côté de notre liste de souhaits, nous aimerions voir l’apparition d’un mélangeur de sons pour gérer plus facilement plusieurs sources audio, entre les services de streaming, les applications de podcast, la musique, etc. Il serait aussi agréable d’avoir un déploiement accéléré d’Android 14 pour réduire la fragmentation d’Android. Google aurait des raisons de travailler là-dessus puisque les constructeurs semblent motivés à l’idée de déployer encore plus rapidement leurs interfaces utilisateur. C’est le cas de Samsung qui fait partie des meilleurs en terme de mise à jour d’Android.

L’arrivée du Pixel Fold et de Google sur le marché des smartphones pliables

À l’occasion de la nouvelle année, nous avions listé les tendances tech de 2022 à suivre en 2023. Dans cet article, nous parlions notamment des smartphones pliables, mais surtout des smartphones à clapet, comme le Samsung Galaxy Z Flip 4. Pour sa part, Google pourrait bien sortir un modèle pliant, mais au format « livre » : le Pixel NotePad, ou Pixel Fold.

Ce qu’on attend de ce smartphone, c’est le format de son écran, qui serait carré, à l’instar de l’Oppo Find N2 que nous avions beaucoup apprécié. Mais là où Google pourrait frapper fort, c’est sur la partie logicielle : son expertise dans le domaine n’est plus à prouver et avec l’arrivée d’Android 12L, les smartphones pliables sont devenus un peu plus ergonomiques. On s’attend à ce que la Pixel Experience apporte des fonctionnalités originales dédiées au Pixel Fold.

Enfin ce qu’on peut espérer pour le Pixel NotepPd, c’est un prix attractif, notamment par rapport au Galaxy Z Fold 4 qui reste la référence du smartphone pliant au format « livre ». Les premières rumeurs notent un prix qui serait situé 500 dollars en dessous du prix de vente conseillé du modèle de Samsung. Google réitérerait donc avec la force de ses Pixel, leurs prix, mais ce coup-ci sur le marché des pliants.

La première tablette de Google : la Pixel Tablet

On sait que la première tablette tactile de Google sera lancée cette année : c’est Google qui l’a dit. La firme a d’ailleurs donné quelques détails sur la Pixel Tablet lors de sa conférence Made by Google en octobre dernier. On sait qu’elle profitera de la dernière puce de Google, la Tensor G2, qui équipe les Pixel 7 et 7 Pro.

L’une des promesses faites par Google, c’est que la Pixel Tablet pourrait rempalcer un Nest Hub. Ainsi, on aurait droit à un support magnétique de recharge pour bien positionner la tablette sur un meuble et l’utiliser comme un Nest Hub, avec une interface adaptée. De quoi lire une recette de cuisine, afficher un diaporama de photos ou contrôler ses objets connectés.

D’un autre côté, on pourrait prendre la tablette dans la main et en un clic revenir à une interface Android plus traditionnelle pour une tablette. Côté fiche technique, les premières rumeurs indiquent un stockage interne de 128 ou 256 Go, un écran de 10,95 pouces et deux capteurs de 8 Mpx (un à l’avant, l’autre à l’arrière). Avoir un tel appareil à l’usage hybride ajouterait une belle dose de confort à cette tablette. Ce qu’on attend aussi, c’est évidemment une Pixel Experience qui vienne différencier définitivement la Pixel Tablet des autres tablettes tactiles Android du marché.

Une Pixel Watch plus grande

Avec sa circonférence de 180 mm, la Pixel Watch est très petite, même pour les poignets pas particulièrement larges. Dans notre test de la première montre connectée de Google, nous avions signalé ne pas être contre une seconde version avec un plus grand écran, quitte à ajouter une couronne. Un format plus grand permettrait aussi d’améliorer l’autonomie (même avec un écran plus grand), qui ne permet de l’utiliser qu’une journée (24 heures).

Pour être gourmands, nous aimerions bien une nouvelle version aux bordures d’écran réduites, qui sont aujourd’hui bien trop grandes. Pour autant, il faut reconnaître que l’écran Oled et les menus au fond noir permettent d’atténuer ces bordures.

Une Pixel Experience qui se bonifie encore plus

Une bonne interface utilisateur, c’est comme un bon vin : ça se bonifie avec le temps. Depuis plusieurs années, la Pixel Experience proposée par Google semble suivre cette règle. En 2023, nous attendons de Google de continuer à améliorer sa surcouche Android en ajoutant des fonctionnalités supplémentaires et en améliorant l’ergonomie.

Nous l’écrivions il y a quelques mois : les smartphones sont devenus ennuyeux et c’est une bonne nouvelle. Sauf rares exceptions, aucun modèle des grandes marques n’a un écran défectueux, des performances vraiment à la ramasse ou ne prend que des photos inutilisables. Au-delà des performances ou du nombre de capteurs (sic) sur les smartphones, leurs constructeurs se doivent de trouver de nouveaux arguments.

Google a une longueur d’avance là-dessus grâce à sa Pixel Experience. Dans les points de détails qu’on peut souvent reprocher dans nos tests de smartphones, il y a la surcouche logicielle. Du côté de Google, c’est excellent et nous espérons que cela se poursuive en 2023.

En lien avec la Pixel Experience, nous apprécierions que Google décide d’allonger la durée de mise à jour de ses smartphones, pour produire des modèles plus durables. Sur les Pixel 7 et 7 Pro sortis en octobre dernier, Google garantit trois années de mises à jour majeures et cinq années de patchs de sécurité. C’est un tout petit peu plus que la norme aujourd’hui sur Android avec l’année de patch en plus, mais ce ne sera peut-être bientôt plus le cas. Certains constructeurs tendent à rallonger cette durée : Samsung, OnePlus et Oppo sont passés à quatre années. D’un autre côté, des constructeurs en font depuis plusieurs années un argument de vente : c’est le cas pour Fairphone, puisque le Fairphone 4 pourrait aller jusqu’à Android 15 fin 2025 avec pour objectif de l’étendre jusqu’en 2027. Apple est aussi un modèle en la matière : par exemple l’iPhone 8 est toujours pris en charge par iOS, six ans après sa sortie.

Plus spécifiquement, sur la Pixel Experience, un bel ajout serait de séparer à nouveau la tuile internet de la tuile Wi-Fi. Celle-ci oblige les possesseurs de Pixel à multiplier les clics juste pour activer ou désactiver le Wi-Fi.

Google peut mieux faire sur ses répéteurs Nest Wifi

Nous n’avons pas d’attentes ambitieuses concernant un nouveau Nest Wifi. La version « Pro » du routeur de Google sortie en octobre dernier est bonne : facile à utiliser et compacte. Mais elle a des torts qui font que le Nest Wifi Pro n’est pas tout à fait à la hauteur de cette appellation.

Tout d’abord, les ports Ethernet sont limités à 1 Gb/s, une grande déception puisqu’on pouvait s’attendre à avoir au moins un port 2,5 Gb/s. Cela rend le routeur beaucoup trop cher pour ce qu’il propose, car les performances s’en voient limitées.

Un Chromecast avec Google TV vraiment puissant

Deux box TV ont rencontré un grand succès critique : la Nvidia Shield TV et l’Apple TV 4K de 2022. Effectivement, Google n’est pas en reste sur le marché, puisqu’en 2020 était sorti le Chromecast avec Google TV (4K) qui avait décroché un joli 9/10 dans nos colonnes. Près de trois ans ont passé et une nouvelle version ne serait pas de refus.

On pourrait imaginer un Chromecast amélioré avec un boîtier plus puissant pour éviter les ralentissements, davantage d’applications compatibles. Nous aimerions une version « Pro » avec un port Ethernet pour avoir de meilleurs débits de connexion. Cela permettrait d’en faire une machine utilisable pour du cloud gaming avec les différents services qu’on connaît aujourd’hui (RIP Stadia) : le Xbox Game Pass Ultimate ou Nvidia GeForce Now.

Chrome OS : des fonctions qui manquent encore, mais ça s’améliore

Les Chromebook ont encore la lourde réputation d’être des ordinateurs portables bon marché avec un système d’exploitation en retard et c’est en partie vrai, surtout sur le haut de gamme, là où l’on peut trouver des MacBook M1 au rapport qualité/prix convaincant. Pour le journaliste Michael Gariffo, « 2022 a été l’année des Chromebook », écrit-il sur ZDNet et c’est un sentiment qu’on peut partager, du moins sur le fait que l’OS a mûri l’année dernière.

Une année 2022 effectivement chargée en matière de mises à jour de Chrome OS, le système d’exploitation des Chromebook. On a vu l’arrivée du partage de connexion, l’amélioration de la connexion entre son Chromebook et son smartphone ou encore l’apparition de fonctionnalités simples, comme une corbeille. Comme la Pixel Experience, Chrome OS se bonifie avec le temps, grâce à l’ingénierie logicielle de Google.

Pour autant, il reste un défi que Google n’a pas réussi à relever : travailler en symbiose avec les développeurs d’applications Android. Si aujourd’hui le navigateur Chrome est intégré à Chrome OS et fonctionne comme sur un PC, ce n’est pas le cas des autres applications qu’on peut télécharger depuis le Play Store. En tant qu’utilisateur de Chromebook, je privilégie quasi-systématiquement la version web d’une application parce qu’elle y est mieux conçue. Heureusement pour moi (et pour les autres utilisateurs de Chromebook), la tendance sur les services en ligne (bureautique, gestion de fichiers, édition, etc.) est au développement de ces versions.

On attend Google au tournant du cloud gaming sur Chromebook en 2023, malgré la mort de son service Stadia. L’année dernière, Steam est arrivé sur l’OS, mais aussi des technologies d’affichage comme le VRR. Bonne nouvelle pour Google : des constructeurs ont annoncé des Chromebook dédiés au cloud gaming, comme Asus avec l’Asus Chromebook Vibe CX34 Flip ou Acer et Lenovo. Aussi, on peut accéder à certains services de cloud gaming comme GeForce Now ou le Xbox Cloud Gaming. De même, la compatibilité entre Shadow, le service de cloud computing avec Chrome OS s’est grandement améliorée depuis quelques mois.

Une autre propisition de Chrome OS de 2022 et dont on attend qu’elle s’améliore cette année, c’est Chrome OS Flex. Il s’agit d’une version spéciale du système d’exploitation pouvant être installée sur des PC Windows et des Mac. L’OS étant assez léger, l’un de ses grands intérêts est de redonner un petit coup de jeune à de vieilles machines. Nous avions testé cela sur un ancien MacBook Retina et le résultat était plustôt convaincant. On attend de Google qu’il peaufine en 2023 la compatibilité de Chrome OS Flex tout en allongeant la liste des ordinateurs compatibles.

Si globalement les Chromebook et Chrome OS sont sur une bonne voie, il reste énormément de travail à Google et à ses partenaires pour rattraper les machines sous Windows ou sous macOS.

Google et l’automobile

Ce qu’on attendait le plus d’Android Auto, l’interface d’infodivertissement pour les voitures développée par Google, c’était une refonte de l’interface. Google nous a doublés sur ce coup avec le lancement d’une nouvelle version d’Android Auto, avec au passage une refonte de l’interface graphique.

Ce qu’on peut donc espérer, c’est un déploiement rapide (qui a déjà débuté) sur le plus de modèles possibles. De même pour Android Automotive, un autre système d’exploitation dédié aux voitures, qui lui ne nécessite pas d’avoir son smartphone à portée de main pour fonctionner.

D’un autre côté, on attend Google non pas seulement sur les OS, mais aussi sur la conception de voitures électriques, surtout autonomes. La Google Car est un projet démarré il y a très longtemps et qui est en passe de se concrétiser. Il y a quelques semaines, Zeekr, en partenariat avec Waymo de Google, a présenté une plateforme dédié aux véhicules sans conducteurs. Dans les premiers usages, le constructeur imagine un taxi autonome, qui malheureusement ne devrait arriver qu’en 2024. Ce que l’on souhaite à Google, c’est qu’il poursuive ses efforts en matière de conduite autonome, pour pourquoi pas aller concurrencer Tesla.

Un moteur de recherche Google qui fonctionne comme ChatGPT

On le suppose : ChatGPT peut révolutionner notre usage du web. L’outil de génération de texte par intelligence artificielle d’OpenAI nous a offert de très belles démonstrations. Face à cela, Google a même déclenché l’« alerte rouge » pour faire face à la concurrence des autres géants de la tech qui travaillent dessus : Microsoft voudrait fusionner Bing et ChatGPT pour concurrencer le moteur de recherche de Google. Pour préparer sa prochaine conférence Google I/O, la société serait en train de mettre les bouchées doubles pour développer des outils de génération automatique par IA, au moins pour présenter des démonstrations fonctionnelles.

Tout le monde s’attend à ce que Google intègre ChatGPT dans son moteur de recherche, pour compiler toutes les pages web et apporter une réponse satisfaisante à l’utilisateur. Google a la puissance nécessaire pour créer un chatbot réellement efficace, mais cela pose un problème.

Si le moteur de recherche devient trop performant, les internautes n’auraient plus à cliquer sur les liens publicitaires dans les résultats de recherche. Cependant, c’est sur ce modèle économique que s’est construite la puissance d’Alphabet et c’est ce qui continue à lui rapporter autant. Intégrer ChatGPT demande aussi de relever des défis éthiques et philosophiques : l’IA d’OpenAI aspire les écrits du web sans avoir de recul critique. Elle est facilement manipulable et si elle donne des résultats scandaleux, cela pourrait entacher encore un peu plus la réputation de Google.

