Steam sur Chromebook : Google dévoile les modèles compatibles et les jeux testés

Google a officialisé le lancement de la phase de test alpha de Steam sur ChromeOS. Seuls quelques Chromebook récents et puissants, heureux élus, peuvent l'installer pour le moment.

Google avait annoncé discrètement, à l’occasion de sa keynote d’ouverture de la Game Developers Conference, que Steam serait bientôt disponible en alpha test sur certains Chromebook. La firme de Mountain View fait un pas de plus et dévoile officiellement les configurations requises pour faire tourner l’application et les jeux, ainsi que les références des modèles éligibles.

Les modèles de Chromebook compatibles

C’est via un message sur le canal de développement ChromeOS que le lancement de ce premier test, ainsi qu’un certain nombre de détails techniques, ont été annoncé.

Steam sera donc d’abord en phase de test alpha et disponible uniquement sur le Dev Channel de Chrome OS. Les noms de plusieurs modèles qui avaient été avancés sont confirmés, ainsi que la configuration minimale requise : un processeur Intel Core i5 de 11e génération, un chipset Intel Iris Xe et 50 Go de RAM.

Ce sont sept modèles de Chromebook qui ont la chance de pouvoir installer la version alpha de Steam :

Acer Chromebook 514 (CB514-1W)

Acer Chromebook 515 (CB515-1W)

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W)

Asus Chromebook Flip CX5 (CX5500)

Asus Chromebook CX9 (CX9400)

HP Pro c640 G2 Chromebook

Lenovo 5i-14 Chromebook

Google précise que « parce que de nombreux jeux ont des exigences de performances élevées, nous avons concentré nos efforts jusqu’à présent sur un ensemble d’appareils sur lesquels davantage de jeux peuvent bien fonctionner ».

La liste de jeux testés par Google

Quid des jeux ? Pour le moment, une quarantaine a été testée par Google, notamment des classiques tels que Portal 2, Half-Life 2, les excellents Stardew Valley et Hades, ou encore Cuphead. On retrouve d’ailleurs de nombreux titres qui sont aussi disponibles sur Nintendo Switch dans cette liste de jeux testés et approuvés. Google précise en outre qu’il est possible d’essayer n’importe quel jeu vidéo sur Steam, même s’il existe apparemment une incompatibilité avec les jeux nécessitant DirectX 12.

Il est néanmoins précisé que certains des titres de la liste ne tourneront qu’avec une configuration plus musclée, notamment The Witcher 3 : Wild Hunt, Skyrim et Fallout 4 qui requièrent un i7.

Une version alpha truffée de bugs

Google le dit et le répète, il s’agit d’une alpha, donc de la toute première phase de test. Il est ainsi parfaitement normal que rien ne se passe comme prévu. En clair, nombre de bugs et de crashs sont à prévoir, annonce Google qui prévient que « tout peut casser ». La firme déconseille d’ailleurs de tester cette alpha sur un Chromebook dont on a besoin au quotidien.

Ainsi, parmi les bugs recensés, on citera pêle-mêle des problèmes de performances, de mise à l’échelle et de résolution, des incompatibilités avec des écrans 2K et 4K, mais aussi les claviers et manettes, ou encore des échecs d’installation des titres. La version stable de Steam sur Chrome OS, ce n’est donc pas pour tout de suite : la patience est de mise.



