Steam arrive enfin sur les Chromebook… mais pas tous

Attendu depuis longtemps, Steam pour ChromeOS devient enfin concret. Google a en effet annoncé le lancement d'une version alpha pour certains Chromebook.

Jusqu’ici, les joueurs qui utilisent un Chromebook n’ont pas la possibilité d’utiliser Steam sur leur machine (sauf manipulation complexe) et se privent donc de nombres de parties. Même si les Chromebook ne sont pas des machines spécifiquement pensées pour le jeu, il est toujours agréable de pouvoir jouer à certains jeux moins gourmands sur son PC portable.

Les choses vont bientôt bouger : Google a annoncé lors de sa keynote d’ouverture de la Game Developers Conference 2022 que Steam serait bientôt disponible en alpha test sur certains Chromebook.

Steam en alpha sur ChromeOS, c’est pour bientôt

Le développement de Steam pour ChromeOS est une longue histoire, connue sous le nom de code « Borealis ». Cela fait longtemps que les utilisateurs de Chromebook espèrent et attendent de pouvoir enfin installer la boutique de jeux Steam sur leur machine. Nous pensions même que l’application arriverait avant la fin de l’année 2021.

Par le biais de sa keynote « Google for Games« , Google a donc fini par lâcher, sans grand effet d’annonce, qu’une version alpha de Steam venait d’être lancée.

Un post sur le forum Chromebook annonce plutôt qu’elle sera bientôt lancée, sans donner plus d’indications, notamment sur le calendrier ainsi que les machines concernées par le test. Il est simplement dit que Google va « bientôt lancer dans le canal de développement une première version de type alpha de Steam sur Chrome OS, pour un petit nombre de Chromebook », et qu’il faudra revenir sur le forum pour en apprendre plus.

Nos confrères de 9to5Google avaient cependant enquêté sur la question le mois dernier, et dévoilé que pour le moment, les Chromebook concernés étaient des modèles Asus et Acer, parmi lesquels le Acer Chromebook Spin 713 ainsi que le Asus Chromebook CX9, qui sont deux Chromebook haut de gamme.

Ainsi, 9to5Google révélait que pour pouvoir intégrer le test, les Chromebook devraient posséder au minimum 7 Go de RAM ainsi qu’un processeur Intel de 11e génération (un i5 ou un i7). Cela élimine donc d’office une large partie de la gamme…

