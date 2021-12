Steam pourrait arriver sur votre Chromebook avant la fin de l’année

En développement au long cours, Steam pour Chrome OS pourrait finalement se concrétiser. Des mentions dans les notes de la dernière version du système laissent entendre que Valve pourrait nous en faire profiter dès les prochaines semaines.

Steam va-t-il enfin faire son entrée sur nos Chromebook ? Oui, et ça pourrait être pour bientôt. S’il ne fait aucun doute que Valve travaille toujours sur une version de Steam vouée à Chrome OS, cette dernière se fait encore attendre. Nous ne sommes toutefois pas sans nouvelles de cette mouture en développement depuis maintenant plusieurs années.

Désignée en interne par le nom de code « Borealis », elle a récemment fait l’objet de mentions explicites dans des notes liées à la version 98.0.4736.0 de Chrome OS, qui devrait prochainement arriver sur Canary. Comme le rapporte Android Police, les premières traces d’une bêta de Steam y sont évoquées.

Steam pour Chromebook, c’est vraisemblablement pour bientôt

Ces indices laissent entendre que Steam pour Chrome OS pourrait arriver sur nos Chromebook avant la fin de l’année… avec un peu de retard vis-à-vis du créneau de déploiement initial, qui était planifié pour le second ou troisième trimestre, souligne Android Police. On apprend de ces notes que Steam arriverait sur Chrome OS en deux versions : une version bêta et une version stable. La première permettant aux utilisateurs les plus curieux de tester en avant-première certaines fonctionnalités.

On découvre parallèlement que Google a mis sur les rails un système permettant aux utilisateurs de Chrome OS de rapporter des bugs observés avec Proton. Pour rappel, Proton est un outil logiciel open source, développé par Valve et basé sur Wine, qui permet aux jeux Windows de fonctionner sur Linux. Un outil séduisant et ambitieux, qui peut encore souffrir de problèmes de compatibilité.

Google prend donc les devants et aurait également mobilisé une équipe pour tester Steam « Borealis ». En d’autres termes si le lancement de Steam et de ses jeux sur Chrome OS ne se fera vraisemblablement pas sans quelques bugs de jeunesse, Google et Valve semblent faire le nécessaire pour que les joueurs puissent signaler facilement les éventuels problèmes rencontrés.

