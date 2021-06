Pas moins de sept jeux viennent enrichir le PlayStation Now en juin. Et parmi les nouveaux entrants, un invité de marque : The Witcher 3 dans sa version complète. Le célèbre jeu d'action-aventure est accompagné de Sonic qui vient fêter ses 30 ans avec trois titres, mais aussi de Virtua Fighter 5 pour les fans de castagne.

PlayStation a de légitimes ambitions sur son service de streaming et le confirme de mois en mois. Le PlayStation Now s’enrichit en juin de l’arrivée de deux héros emblématiques du jeu vidéo, très différents dans leur genre : Geralt de Riv et Sonic.

Le PS Now propose plus de 700 jeux, en streaming ou à télécharger, tirés des catalogues PS2, PS3 et PS4. Ils peuvent être joués sur PS4, PS5 et PC.

Les jeux ajoutés en juin 2021

Les jeux sont ajoutés au catalogue à compter du 1er juin :

The Witcher 3 : Wild Hunt Complete Edition – jusqu’au 6 septembre

Team Sonic Racing

Sonic Forces

Sonic Mania

Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown

Slay the Spire – jusqu’au 6 décembre

Car Mechanic Simulator

Les jeux suivant quittent le service : WWE 2K15 et WWE 2K16, Ace Combat 7, Dishonored 2, et Kingdom Come: Deliverance.

Quoi de mieux pour aller booster son service sur abonnement de titres ultra-populaires ? Sony offre ainsi aux amateurs de jeux en streaming et en téléchargement The Witcher 3 dans sa version Complete Edition (avec 16 DLC et les extensions Blood and Wine et Hearts of Stone). Les aventures de l’ensorceleur Geralt de Riv reprennent dans une épopée haletante en monde ouvert où le chasseur de monstres doit trouver l’enfant de la prophétie. Tous vos choix, toutes vos rencontres ont des conséquences. Même six ans après sa sortie, le GOTY de l’époque reste un incontournable pour les amateurs du genre épique et fantastique.

Le plus célèbre des hérissons bleus vient fêter son 30e anniversaire en fanfare. Trois jeux s’ajoutent ainsi au PS Now : Team Sonic Racing, Sonic Forces et Sonic Mania. De quoi ravir tous les fans de Sonic avec des jeux de courses arcade en multijoueurs, ou de plateforme 2D. Et tous les héros de la franchise sont au rendez-vous pour faire face à un Sonic modernisé.

Et si vous êtes plutôt amateurs de combats en solo ou en ligne, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown vient renforcer le service tout en étant aussi au menu du PS+ en juin. Au programme : combat en un contre un sur fond d’arts martiaux où la stratégie est essentielle et la maîtrise du gameplay indispensable. De nouvelles fonctionnalités en ligne sont ajoutées pour organiser des tournois jusqu’à 16 joueurs. Cette version Ultimate Showdown ajoute les modes classiques comme VF5, Arcade et Rank Match.

Aux côtés de ces mastodontes vidéoludiques, Sony ajoute Slay the Spire,un jeu de cartes mêlé à des batailles en constante évolution. À vous les sommets à atteindre ! Et si vous vous sentez plutôt l’âme d’un mécanicien, le tuning vous attend dans Car Mechanic Simulator. Repeindre, réparer, brosser ou conduire : à vous de choisir pour devenir un cador de la réparation automobile et bâtir votre empire en vendant et rachetant.

Certains de ces titres pourront être joués en streaming 1080p, disponible depuis peu pour le PlayStation Now. Et PlayStation a toujours son événement PlayStation Player Celebration en cours pour les Days of Play, avec de nombreux cadeaux à gagner.