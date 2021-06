Avis aux abonnés au PlayStation Plus ! Le fabricant japonais a dévoilé la liste des jeux offerts en juin. Au menu : des batailles spatiales avec Star Wars Squadrons, du combat avec Virtua Fighter 5 ou de l'espionnage collaboratif sur PS5 avec Operation : Tango.

Le mois de juin va une fois de plus être rythmé pour les abonnés au PlayStation +. Sony a dévoilé les nouveaux jeux qui sont offerts durant le mois.

Une fois encore, on trouve des jeux pour les amateurs de bataille épique, de combats en arène et d’espionnage en coopération.

Les jeux offerts en juin 2021

Les jeux sont disponibles dès le 1er juin :

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown – jusqu’au 5 juillet

Star Wars Squadrons – jusqu’au 5 juillet

Operation : Tango (uniquement sur PS5) – jusqu’au 2 août

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Déclinaison de l’univers Star Wars, Star Wars Squadrons ne propose pas cette fois de campagne solo avec un héros inédit ou de batailles de stormtroopers, mais un multijoueur spatial. Vous incarnez un pilote prêt à défendre la galaxie au terme de combats en 5 v 5, sur des terrains connus des fans de la saga et d’autres inédits.

Si vous préférez jouer des muscles, rendez-vous dans Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown pour des combats en arène. Ce jeu exclusif à la PS4 profite de graphismes améliorés, d’une nouvelle interface et de musiques de fond repensées.

Operation: Tango propose une aventure coopérative sur fond d’espionnage. À vous les périlleuses missions en équipe de deux autour du monde dans un univers futuriste et high-tech. Soyez agent et hacker, infiltrer, enquêter et libérer le monde libre d’une puissance dominatrice.