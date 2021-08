Casque VR, gilet haptique, ventilateurs… le setup ultime pour vivre Skyrim comme si c’était vrai

The Elder Scrolls V: Skyrim est toujours aussi impressionnant 10 ans après sa première sortie et ses nombreuses rééditions. Une youtubeuse, avec l'aide d'accessoires connectés et de la communauté, est allée loin avec un setup qui lui permet de parcourir Bordeciel dans salon... comme si c'était vrai.

En 2011 sortait Skyrim, dix-sept ans après le premier épisode de la saga « Elder Scrolls ». Qui aurait pu parier que le jeu continue de nous impressionner 10 ans après sa sortie ? Skyrim a poussé les limites du jeu-monde. Désormais, c’est la communauté et les nouvelles technologies qui repoussent les limites du jeu pour parcourir l’univers de Bordeciel.

Parcourir Bordeciel dans son salon

Pour rappel, la quête principale du jeu, fil conducteur des aventures du héros, est bâtie comme une enquête sur la résurgence des dragons à Bordeciel. Si le climat de Bordeciel est plutôt glacial, les teintes oscillant entre le bleu et le gris, nous n’avions pas l’opportunité de vivre l’expérience Skyrim à fond. Heureusement, les nouvelles technologies sont là pour changer les choses.

Une youtubeuse, GingasVR, a été beaucoup loin que nous tous. Elle a investi dans un HTC Vive Cosmos, jusque là rien d’extraordinaire étant donné que le jeu est compatible nativement avec la réalité augmentée depuis quelques années. Ce n’est pas tout, évidemment, elle a installé de nombreux mods créés par la communication et a continué à mettre en place plein d’accessoires connectés.

C’est le cas par exemple du gilet haptique bHaptics TactSuit. C’est une combinaison intégrale sans fil qui propose un retour sensoriel tactile, lorsque vous jouez ou regardez un film, avec 40 moteurs et 300 motifs haptiques sur le torse, les bras, la tête, les mains et les pieds. Pour un prix d’environ 450 euros, le fabricant développe ses propres mods pour rendre compatibles de nombreux jeux. Ce gilet permet de ressentir la météo, la pluie qui tombe, mais aussi les coups qu’elle prend dans les combats, la santé qui baisse ou encore même la sensation de faim.

Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, elle a également installé des ventilateurs tout autour d’elle qui lui permet de ressentir la météo et le climat du jeu avec la sensation de vent en installant le mod Immersive Winds. D’autre mods permettent également d’activer la reconnaissance vocale pour parler aux PNJ, en leur donnant des ordres par exemple, ou crier Fus Ro Dah à ses ennemis.

Au total, GingasVR aurait dépensé plus de 12 000 euros en matériels pour créer ce setup. Enfin, le matériel est également compatible avec d’autres jeux, comme Fallout 4.