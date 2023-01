Asus annonce un Chromebook gaming pour le cloud gaming

Avec les services de cloud gaming, on peut jouer aux jeux vidéo sur un simple Chromebook. Asus a prévu un PC sur mesure pour ce public.

L’intérêt du cloud gaming est de permettre de jouer aux jeux 3D particulièrement gourmands sur tout type de support. Peu important les performances de votre PC portable, ou de votre Chromebook, vous pouvez accéder aux derniers jeux à la mode grâce au Xbox Cloud Gaming ou à GeForce Now.

En principe, la machine que vous utilisez pour accéder au cloud gaming importe peu, alors on peut s’interroger quand Asus dévoile une machine pensée pour le cloud gaming. De l’esbroufe marketing ? Non, la marque a réellement adapté son produit pour cet usage.

Une vraie machine pensée pour le (cloud) gaming

L’Asus Chromebook Vibe CX34 Flip (CX3401FBA) intègre notamment un écran 16:10 à 144 Hz (9 ms de temps de réponse) qui devrait permettre de profiter à fond de GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia offre justement un tel niveau de fluidité en streaming.

Propose une plus grande fréquence d’affichage, qui permet d’aider à réduire la latence, si la connexion internet suit la cadence. Ça tombe bien, le PC propose aussi du Wi-Fi 6E de dernière génération.

Source : Asus Source : Asus

On sourit en revanche quand Asus annonce fièrement l’intégration d’un clavier RGB dans cette machine. Les joueurs de jeux vidéo peuvent-ils se passer de la farandole de couleurs sous leurs doigts ? Plus important, le clavier propose de l’anti-ghosting, important pour que le PC se mélange pas les pinceaux quand vous appuyez frénétiquement sur les touches.

Et un Chromebook

Pour le reste, Asus propose un Chromebook haut de gamme plutôt classique avec un processeur Intel Core i7 de 12e génération, 16 Go de RAM et un stockage SSD. Les utilisateurs pourront accéder à Google Play pour les applications, et GeForce Now de Nvidia sera préinstallé sur la machine.

L’Asus Chromebook Vibe CX34 Flip (CX3401FBA) sera commercialisé à partir du 1er trimestre 2023 à partir de 799 euros.

