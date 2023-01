Nvidia GeForce Now Ultimate : du cloud gaming cinq fois plus puissant que la Xbox Series X

GeForce Now integre son architecture Ada Lovelace (RTX 4080) à son offre premium. Celle-ci change de nom et s'appelle désormais Ultimate.

L’architecture Ada Lovelace débarque sur Nvidia GeForce Now. Si vous n’avez rien compris à cette phrase, pas de panique, nous allons vous expliquer tout cela. À l’ouverture du CES 2023, Nvidia a annoncé lors de sa traditionnelle conférence que son service de cloud gaming, GeForce Now, allait bénéficier de sa nouvelle architecture de cartes graphiques, Ada Lovelace. Il s’agit de l’architecture qui équipe les cartes RTX 4080 et RTX 4090.

Le service est séparé en trois abonnements différents, un premier tiers gratuit, un deuxième limité à la Full HD et un troisième haut de gamme donnant accès à l’équivalent d’une RTX 3080 et une définition QHD. C’est ce dernier tiers qui va évoluer et qui va désormais l’équivalent d’une RTX 4080 avec en prime l’arrivée de la définition 4K. Il change de nom pour l’occasion et s’appelle maintenant Ultimate. Bonne nouvelle, le prix de l’abonnement reste le même : 19,99 euros par mois.

Quelle puissance réelle ?

Les joueuses et joueurs abonnés au tiers ultimate auront désormais accès à 64 téraflops de puissance. Cela revient à cinq fois la puissance d’une Xbox Series X. La latence va être réduite passant de 56 ms à 36 ms. On peut également tabler sur une fluidité accrue, puise que le plafond des 120 Hz explose au profit d’un rafraîchissement jusqu’à 240 Hz.

Toutes les dernières technologies de Nvidia sont bien sûr de la partie, à commencer par le Ray Tracing et le DLSS 3.0. Nvidia Reflex va aussi dorénavant intégrer l’offre Ultimate.

Le tiers Ultimate avec RTX 4080 sera rendu disponible en France dans le courant du premier trimestre 2023. Tous les abonnés RTX 3080 se verront offrir gratuitement le passage à la nouvelle offre.

