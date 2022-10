Suivez le guide pour dénicher toutes les offres des différents revendeurs afin d'obtenir votre console nouvelle génération de chez Microsoft.

Alors que Sony a récemment augmenté le prix de sa PlayStation 5, Microsoft n’a pas souhaité le même chemin que son concurrent japonais et décide de continuer de vendre ses Xbox Series X et S au même prix que depuis le lancement, c’est-à-dire respectivement 499 euros et 299 euros. Vous trouverez ci-dessous toutes les offres pour trouver les consoles next-gen de la firme de Redmond en stock.

Disponibilité chez Microsoft

La Xbox Series X est actuellement moins cher sur le site de Microsoft, à 469 euros en reconditionné.

Disponibilité sur Micromania

La Xbox Series X (neuve) est aussi disponible chez Micromania à 499 euros.

Le Xbox All Access

Le Xbox All Access est présenté sous la forme d’un abonnement pour obtenir une console Xbox Series sans payer le prix fort dès le lancement. Le paiement est échelonné sur 24 mois (via un crédit à la consommation à taux 0 %) avec l’accès au Xbox Game Pass Ultimate sur toute la période. A la fin, vous conservez évidemment votre console next-gen.

Depuis le 10 novembre 2020, seul Micromania et la Fnac sont agrées à proposer la formule du All Access. Le coût mensuel est de 32,99 euros par mois pour la Xbox Series X et de 24,99 euros par mois pour la Xbox Series S.

Xbox Series X : la plus puissante

Depuis son annonce à la fin de l’année 2019, la Xbox Series X est communiquée par Microsoft comme la console la plus puissante au monde. Pour cela, elle propose une puissance de 12 TFlops, traduit par un CPU AMD Zen 2 8 cœurs à 3,6-3,8 GHz, un GPU AMD RDNA 2 avec 52 CU à 1 825 GHz, 16 Go de mémoire vive en GDDR6 et un SSD 1 To avec la Xbox Velocity Architecture. Avec une telle configuration, c’est l’assurance de pouvoir lire tous les jeux en 4K à 60 images par seconde, voire jusqu’à 120 FPS selon les titres. Vous pourrez également goûter au ray tracing qui était jusque là réservé au PC.

Cependant, tout cela ne serait rien sans un bon système de refroidissement. Le design en cheminée de la Xbox Series X est conçu pour obtenir une température optimale de l’APU avec une ventilation chapeautant toute la console plutôt que directement sur le radiateur de la puce centrale, où le but est évidemment de délivrer les meilleures performances possible. Cela induit en revanche un format massif qui trouvera plus difficilement sa place dans votre chambre ou dans le salon.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Xbox Series X.

Xbox Series S : la plus compacte

La Xbox Series S est la botte secrète de Microsoft contre la PlayStation 5. Avec un prix de lancement à 299 euros, soit le prix actuel de la Nintendo Switch, vous aurez accès à une véritable console next-gen si vous êtes prêts à faire quelques compromis.

Avec 200 euros de différence par rapport à la Series X, cette console est évidemment moins puissante avec 4 TFlops contre 12. Cependant, il ne faut pas comparer ces chiffres avec la génération Xbox One/PlayStation 4, puisque les machines next-gen ne reposent pas sur la même architecture. La Series S embarque presque le même processeur AMD Zen 2 que sa grande sœur et propose les mêmes fonctions de ray tracing, ainsi que l’utilisation du SSD (512 Go) avec la Xbox Velocity Architecture. Elle est avant tout conçue pour les écrans Full HD avec une définition maximale de 1440p.

Il s’agit d’ailleurs de la console nouvelle génération la plus compacte. Avec ses dimensions d’environ 30 x 15 x 7 cm, elle trouvera bien plus facilement sa place sous le meuble de votre TV.



Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Xbox Series S.

Comment choisir sa console ?

Vous ne savez pas quelle console choisir entre la Xbox Series S et la Xbox Series X ? Pas de panique, vous trouverez toutes les réponses à vos questions dans notre comparatif détaillé entre les deux consoles next-gen de Microsoft.

