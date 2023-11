Encore du stock de PS5 à 429,99 euros pour le Black Friday

Il y a quelques années, la PlayStation 5 était très dure à trouver, même à des prix mirobolants. Heureusement, cette période est révolue ! À l'occasion de la Black Friday Week, on peut trouver la console de Sony à 429 euros au lieu de 549 euros habituellement.

GTA VI ne devrait pas sortir avant l’année prochaine, pour autant le jeu phare de Rockstar devrait arriver sur PlayStation 5. Ça tombe bien, c’est peut-être le moment de s’équiper durant la Black Week, période de réductions organisée avant le Black Friday. La console de Sony en Standard Edition est disponible avec 120 euros de réduction, soit une réduction de 21 %.

La PlayStation 5 Edition Standard

Une PlayStation 5 ;

Un lecteur CD pour jouer à des jeux vidéo en physique ;

Un immense catalogue de jeux.

Mise à jour : La PlayStation 5 standard est de nouveau disponible à un prix de 429,99 euros chez Micromania, avec un stock suffisant pour les intéressés.

Pour cette journée du 22 novembre, si vous n’avez pas suivi notre live avec 100 offres, voici un résumé des meilleures offres du jour. Nous avons sélectionné ces produits, car nous les recommandons pour leurs qualités, mais parce que la remise est intéressante.

À sa sortie en 2020, la PlayStation 5 Edition Standard était proposée à 499 euros, avant de monter à 549 euros. Heureusement, depuis, son tarif est en baisse : il n’est même que de 429 euros durant la Black Friday Week chez la Fnac, soit 21 % de réduction. Notez que cette offre est également disponible chez Cdiscount et chez Carrefour, ainsi que sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la PlayStation 5 Edition Standard. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Sony PlayStation 5 au meilleur prix ?

Des graphismes époustouflants et pour des titres qui donnent l’eau à la bouche

La PlayStation 5, c’est un processeur AMD Ryzen Zen 2, un GPU AMD RDNA 2 de 10,28 TFLOPS et 16 Go de RAM pour les performances. Pour le stockage, c’est un SSD PCIe Gen 4.0 avec des débits de lecture jusqu’à 5,5 Go/s. En bref, c’est très puissant et ça permet de faire tourner les plus beaux jeux en 4K à 120 IPS maximum (bien qu’on s’approche plus souvent des 60 IPS pour les jeux les plus gourmands). D’ailleurs, la qualité visuelle avait été améliorée en 2022 avec l’arrivée du Variable Refresh Rate (VRR).

Côté catalogue, si le nombre de titres était décevant en 2020 lors de la sortie de la PlayStation 5, c’est de l’histoire ancienne. Il ne reste plus beaucoup de jeux pas encore arrivés, si ce n’est GTA VI, prochain jeu très attendu et qui pourrait entraîner des ruptures de stocks de consoles. Sony commercialise par ailleurs le PS+, son abonnement pour jouer en ligne, avoir des jeux gratuits tous les mois et même profiter du cloud gaming, selon la formule choisie.

La PlayStation 5 Edition Standard n’est pas vieillissante

Ce qui a changé avec l’arrivée de la PlayStation 5, c’est aussi la manette. Finie la DualShock, c’est au tour de la DualSense. Une manette plus ergonomique, mais surtout avec des retours haptiques et des vibrations plus précises, pour une meilleure immersion dans les jeux. De quoi aussi signer l’arrivée de l’USB-C pour charger la manette de sa console.

Pour aller plus loin

PS5 ou PS5 Digital Edition : quel modèle faut-il choisir ?

La PlayStation 5 dite « Edition Standard » est équipée d’un lecteur CD, à la différence de la version « Edition Digitale ». Cela permet d’acheter ses titres en physique, pour glisser son CD directement dans la console, sans avoir à passer par Internet pour le téléchargement. Enfin, tous les jeux PlayStation 4 sont rétrocompatibles sur la console, de quoi en profiter plus longtemps.

Pour en savoir plus sur la console, nous vous invitons à lire notre test de la PlayStation 5.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

