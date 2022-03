PS5 : la prise en charge du VRR arrive enfin

Sony a annoncé, mercredi, plusieurs mises à jour à venir sur PS4 et PS5 ainsi que sur ses applications compagnons. Si certaines seront déployées immédiatement, la plus importante et la plus attendue est désormais officielle : le taux de rafraîchissement variable (VRR) arrive sur les dernières consoles dans quelques mois.

« Enfin ! », diront les fans de PlayStation et bien heureux propriétaires de PS5 normale ou digitale. Comme leurs comparses sur Xbox Series X⎮S et même Xbox One X, ils vont pouvoir prochainement profiter du VRR (Variable Refresh Rate), le taux de rafraîchissement variable de l’image.

Mercredi, Sony en a fait la promesse à travers une série d’annonces et de mises à jour à venir sur PS5 et PS4. Mais celle qui retiendra l’attention de tous, c’est l’arrivée prochaine du VRR. Cela va avoir pour principal avantage d’améliorer la qualité de la netteté de l’image en éliminant le déchirement de l’écran lorsque le rafraîchissement de l’image sur votre téléviseur ne se fait pas à la même vitesse que l’envoi du flux vidéo depuis votre console.

Pas de date de déploiement donnée

Tout va alors être synchronisé grâce notamment à la présence d’un câble HDMI 2.1 et à la technologie embarquée. Les jeux gagneront alors en fluidité, avec une latence réduite et des graphismes plus nets également. Cela sera évidemment bénéfique aux prochains titres à venir qui proposeront la prise en charge du taux de rafraîchissement variable dès leur sortie. Un patch viendra ajouter le support pour ceux déjà disponibles.

Mais Sony promet que le VRR pourra être appliqué au choix sur les jeux qui ne le prennent pas nativement en charge, désactivé à tout moment sur l’ensemble des jeux selon les envies.

Si PlayStation a donc officialisé l’arrivée sur PS5, aucune date n’a cependant été donnée pour le déploiement final sur les consoles. En revanche, Sony avait déjà officialisé début mars le support du VRR sur ses téléviseurs avec prise en charge de la 4K à 120 Hz pour brancher les consoles, que ce soient les PS5 ou les Xbox Series…

