Accueil, chat vocal, fluidité… la PS5 fait peau neuve

Sony a annoncé, mercredi, de nombreuses nouveautés pour ses PS4 et PS5. Parmi celles-ci, on notera une plus grande ergonomie de l'interface, la partie chat vocal qui s'enrichit de nouvelles fonctions et les trophées renforcés.

Parallèlement à l’annonce de l’arrivée du VRR sur PS5 très prochainement, Sony a également déployé de nombreuses mises à jour sur PS5 et PS4 qui sont disponibles immédiatement.

À commencer par un meilleur filtrage des jeux de votre bibliothèque sur la page d’accueil. Vous pouvez désormais afficher jusqu’à 14 jeux et applications sur l’accueil et choisir de les épingler en allant sur les cartes de chaque titre dans votre bibliothèque. Il suffira de cliquer sur le bouton options, puis sur « Conserver dans l’écran d’accueil ».

Une nouvelle option permet aussi de filtrer votre collection par genre. Chaque écran d’accueil peut ainsi accueilli jusqu’à cinq jeux et apps.

L’interface des trophées (cartes et liste) prend également un coup de jeune visuellement. Et vous pourrez afficher des suggestions des prochains trophées à obtenir et même y accéder depuis le centre de contrôle en cours de partie.

Une expérience joueur plus agréable et fluide

L’annonce de l’arrivée prochaine du VRR n’est pas la seule nouveauté pour les joueurs. D’autres mises à jour immédiates sont au programme, concernant l’interface, l’aspect social ou l’expérience.

L’interface de la Game Base se découpe désormais en trois onglets (Amis, Partys, Messages) pour être plus lisible. La partie Amis affiche vos contacts et leur activité en cours, une barre de recherche pour vous en faire de nouveaux, ainsi que les demandes d’ami que vous avez reçues.

Dans la partie Partys, vous pouvez créer un groupe, ajouter un joueur à un groupe depuis le centre de contrôle, envoyer des messages, des images ou vidéo voire afficher le contenu multimédia partagé dans le groupe sans tout ouvrir.

Côté accessibilité, PlayStation débloque le son mono pour les écouteurs. Il sera ainsi possible d’avoir la même piste audio dans les deux oreilles et plus un mixage stéréo ou 3D.

Des Partys plus simples à gérer

Les chats vocaux sont désormais rebaptisés Partys. Et, sur PS4 comme sur PS5, celles-ci deviennent plus simples à gérer avec la possibilité de créer ou rejoindre des Partys ouvertes ou fermées. Sur la dernière génération de consoles, vous avez également la possibilité de démarrer directement un jeu en partage depuis la carte du chat vocal sans avoir à lancer la fonction Partage d’écran, grâce à un bouton dédié qui apparaît dans les options.

Les Partys peuvent être ouvertes ou fermées sur PS4 et PS5 // Source : Sony Une icône permet de lancer le partage de jeu sans avoir à lancer le partage d’écran auparavant // Source : Sony

Le signalement dans le chat est simplifié sur PS5 avec des indicateurs visuels qui permettent de mieux identifier le membre qui tient des propos déplacés.

Comme sur PS5, les joueurs PS4 vont pouvoir désormais régler le son individuellement pour chaque joueur du chat vocal d’une Party.

Et de nombreuses nouveautés (Partys, interface de la Game Base, etc.) profitent aussi à l’application PS App qui renforce son côté communautaire et social en permettant la gestion des Partys et de sa liste d’amis tout aussi facilement.

À noter aussi que l’application PS Remote Play qui permet de jouer à sa PS4 ou PS5 à distance hérite d’un mode sombre basé sur les paramètres de votre tablette ou de votre smartphone.

