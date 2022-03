Le VRR arrive enfin sur les TV Sony de 2021

Les téléviseurs de Sony sortis en 2021 vont enfin profiter du Variable Rate Shading (VRR), une fonction intégrée dans le HDMI 2.1 et notamment utilisée par les Xbox Series X et S.

L’adoption du HDMI 2.1 est une catastrophe. Si de nombreuses marques de téléviseurs proposent du HDMI 2.1 sur leurs produits, le standard est souvent amputé de certaines de ses fonctionnalités, réduisant de facto grandement son intérêt. Parfois, c’est la 4K à 120 Hz qui n’est pas disponible, parfois, c’est le VRR, comme sur les TV de Sony sortis en 2021.

VRR-AIMENT ?

Le VRR, ou Variable Refresh Rate, est une technologie consistant à faire varier le taux de rafraichissement de l’écran pour se synchroniser au nombre d’images produites par la source. Cela permet notamment d’éviter les effets de déchirement (ou tearing) dans le jeu vidéo, mais aussi de réduire l’input lag. On retrouve le VRR sur PC et sur les Xbox Series X et Series S.

Beaucoup reprochaient à Sony de ne proposer le VRR ni sur sa PS5 ni sur ses TV. Mais voilà que l’on apprend par FlatPanelsHD que la gamme 2021 des téléviseurs du constructeur nippon va être mise à jour. Cette information nous a été confirmée par Sony. Rappelons que les modèles de 2022 présentés en début d’année seront compatibles d’office.

Cette option HDMI sera donc déployée sur les Sony A90J, A80J, Z9J, X95J et X90J au cours des prochains jours. La mise à jour devrait débuter le 2 mars et être disponible pour tous les clients européens d’ici le 16 mars. Si vous possédez l’un de ces téléviseurs, pensez donc à vous rendre dans ses menus pour vérifier si une mise à jour est disponible.

Une MAJ complète

En plus du support du VRR, cette mise à jour de firmware apporte d’autres nouveautés à ces modèles, dont une amélioration d’Apple AirPlay (le mirroring 4K et Dolby Atmos), ainsi que des corrections de bugs.

