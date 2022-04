Sony officialise l’arrivée de la VRR pour la PS5, mais qu’est-ce que c’est ?

C'est officiel, le support VRR sur PS5, le taux de rafraîchissement variable de l’image, devrait bientôt faire son apparition. Explication de cette technologie qui possède un véritable intérêt pour les joueuses et les joueurs.

L’une des meilleures consoles que vous puissiez acheter est sans aucun doute la PlayStation 5. Bien sûr, si vous pouvez trouver du stock, car les problèmes d’approvisionnement continuent de toucher le monde entier. Si vous possédez la dernière console Sony, sachez que très bientôt elle bénéficiera du support VRR. Comment le sait-on ? Sony a officialisé cette nouvelle. La VRR arrive pour fin avril 2022.

Le support VRR arrive dans Call of Duty: Vanguard, Destiny 2, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Marvel’s Spider-Man Remastered, Ratchet & Clank: Rift Apart, Resident Evil Village et bien plus de jeux encore.

Équipant déjà les Xbox One X et Xbox Series X / Series S de Microsoft, Sony avait annoncé que la PS5 serait, elle aussi, prochainement compatible avec le VRR via HDMI 2.1. Mais il faudra attendre pour cela la prochaine mise à jour du firmware, qui arriverait à la fin du mois de janvier. Cela va-t-il réellement changer quelque chose pour les utilisateurs ? On vous explique tout.

Quels sont les jeux compatibles ?

Sony a communiqué une première liste de jeux compatibles :

Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Qu’est-ce que le VRR ?

Le VRR (Variable Refresh Rate) est le taux de rafraîchissement variable appliqué à une image pour en améliorer la netteté. L’objectif principal du VRR est donc d’éliminer le déchirement de l’écran, une sorte de problème visuel qui provoque le tremblement de l’image sur votre téléviseur.

Le déchirement de l’écran se produit lorsque le rafraîchissement de l’image de votre téléviseur n’est pas synchronisé avec la vitesse à laquelle votre console ou votre carte graphique PC envoie des images. Vous vous retrouvez alors avec une image à l’écran qui affiche, par exemple, la moitié supérieure en avance par rapport à la partie inférieure. C’est ce que l’on appelle le « tearing ».

Le déchirement devient perceptible lorsque vous utilisez un téléviseur à 60 Hz et que la fréquence d’images du jeu oscille entre 45 im/s et 60 im/s. C’est particulièrement visible dans les jeux à mouvement rapide comme les FPS. Le VRR élimine cela en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’affichage avec celui de la sortie de la console. On s’affranchit également des contraintes du V-Sync classique. On peut ainsi dépasser les 30 im/s, même si le framerate n’atteint pas systématiquement les 60 im/s.

Le VRR fait désormais partie de la norme HDMI 2.1 — qui prend également en charge eARC — et est une fonctionnalité des consoles Xbox Series X, Series S et PS5 de nouvelle génération. Il faut donc que votre téléviseur soit compatible. Cette technologie va également vous permettre de bénéficier des capacités de votre téléviseur, 120 Hz sur de nombreux écrans (y compris la plupart des OLED), mais aussi 144 Hz sur les derniers écrans Samsung annoncés.

