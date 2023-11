GTA VI : annonce imminente pour le jeu le plus attendu de l’industrie du jeu vidéo

D'après Bloomberg, Rockstar Games serait sur le point de dévoiler GTA 6. De quoi mettre du beurre dans les épinards pour l'éditeur Take-Two. Il s'agit sans aucun doute du jeu vidéo le plus attendu.

Succéder à un Grand Theft Auto 5 (GTA V) vendu à plus de 185 millions d’exemplaires dans le monde, toujours l’un des jeux les plus populaires du jeu vidéo, quelque 10 ans après sa sortie initiale sur PS3 et Xbox 360. Telle est la responsabilité du très attendu GTA 6, cible de très nombreuses rumeurs depuis de nombreuses années.

Avec cet épisode, Rockstar Games serait prêt à bouleverser sa saga avec des changements attendus, comme la possibilité d’enfin incarner un personnage féminin. Le jeu a aussi été victime de l’une des plus grosses fuites de l’histoire du jeu vidéo, forçant Rockstar Games à confirmer son développement.

Une annonce dès cette semaine

L’attente et la pression sont donc à leur paroxysme. On apprend du journaliste spécialisé et très réputé Jason Schreier pour Bloomberg que l’annonce officielle de GTA VI serait imminente. En fait, Rockstar Games aurait prévu d’en dévoiler les premiers détails dès cette semaine. Puisque l’on est mercredi et que les informations d’une telle importance sont rarement dévoilées le vendredi, on peut même s’attendre à une annonce dans les prochaines 48 heures. De quoi laisser le temps à la bourse de s’affoler avec l’action de Take-Two, éditeur de la franchise.

Cette année marque en fait les 25 ans de la série Grand Theft Auto, et Rockstar aimerait célébrer l’événement avec le premier trailer de son prochain blockbuster. La diffusion serait prévue au mois de décembre.

Parmi les enjeux du lancement de GTA VI, il y a le traitement de GTA Online. À l’origine jeu exclusivement solo, Rockstar Games a transformé sa série en un monument du jeu en ligne. Récemment, Rockstar avait annoncé le rachat de Cfx.re, les auteurs de GTA RP. Avec l’arrivée du nouvel épisode, GTA Online va sans doute devoir entamer une transition en essayant de ne pas perdre les joueurs sur la route.

Take-Two Interactive devrait présenter les résultats financiers de son 2e trimestre ce mercredi 8 novembre au soir. Si la firme a de mauvaises nouvelles à annoncer, un trailer de GTA VI serait une bonne façon de faire bouger les projecteurs.