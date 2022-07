GTA 6 : vous incarnerez une femme, icône de la transformation de Rockstar Games

Après de grandes difficultés sur le développement de Red Dead Redemption 2, Rockstar Games se serait transformé pour GTA 6.

Impossible de le nier : GTA 6 est le jeu le plus attendu de l’industrie du divertissement. Le précédent épisode s’est écoulé à plus de 165 millions d’exemplaires, en faisant l’un des jeux les plus vendus au monde. Depuis le lancement de GTA 5 en 2013, le jeu continue d’apparaitre régulièrement dans le top des ventes de jeux.

Le lancement de Red Dead Redemption 2 avait malheureusement été entaché de nombreux scandales autour des méthodes de travail au sein de Rockstar Studios, le développeur. Et ce n’est pas l’effroyable arrivée de GTA Trilogy Definitive Edition qui a amélioré l’image du studio, bien au contraire. Désormais, Rockstar est au travail sur GTA 6 et veut visiblement faire les choses bien.

Une héroïne plongée dans un Miami en évolution

Le journaliste Jason Schreier a pu enquêter pour Bloomberg au cours des derniers mois sur les nouvelles méthodes de développement de Rockstar Games. Il a pu interroger plus de 20 sources à la fois toujours au sein de la société, mais aussi des ex-salariés.

Premier changement important pour Rockstar Games : l’émergence d’une culture plus inclusive vis-à-vis des minorités. La différence de salaire entre les hommes et les femmes aurait été significativement réduite et la firme a retiré des blagues transphobes des dernières versions de GTA 5. Sur cette nouvelle base, Rockstar Games se serait enfin décidé à choisir un personnage féminin comme l’un des deux protagonistes de GTA 6. Une première dans l’histoire de la licence depuis son passage à la 3D.

Inspiré des voleurs de renom Bonnie & Clyde, les deux protagonistes devraient se faire un nom dans un Miami revisité, probablement toujours sous le nom de Vice City. L’univers du jeu serait évolutif et Rockstar Games aurait prévu d’ajouter de nouvelles villes à son jeu après le lancement. Les ambitions du projet auraient été revues à la baisse pour devenir plus réalistes en prenant en compte la réalité du travail humain derrière la création d’un jeu. GTA 6 serait tout de même très ambitieux, avec de nombreux intérieurs à visiter en plus des rues de la ville. Le jeu ne serait pas prêt avant au moins 2024 ou 2025 d’après les développeurs interrogés.

Le changement de culture se reflèterait également dans le nombre réduit de blagues visant des minorités. Un changement très important après un GTA 5 qui, en ne choisissant aucune cible en particulier pour ses moqueries, finissait par participer à une culture toxique du jeu vidéo mêlant racisme, sexisme et homophobie.

De nouvelles méthodes de travail

L’article de Jason Schreier ne parle pas simple d’un changement de culture interne, mais de changements beaucoup plus concrets pour les employés de la firme. Rappelons que la firme avait été décriée par nombre de ses salariées et salariés au lancement de Red Redemption 2 pour un cocktail devenu bien trop connu dans l’industrie : ambiance de boysclub et périodes de crunch à répétition. On parle de semaines de travail de 7 jours à raison de 14 heures de travail par jour pendant plusieurs mois.

Depuis une transformation a eu lieu, le boysclub serait « devenu une vraie entreprise ». La société ferait son possible pour limiter les heures supplémentaires et une restructuration de plusieurs départements aurait eu lieu, on l’imagine pour exclure des éléments toxiques. Des contractuels, souvent considérés comme la chair à canon de l’industrie, auraient été internalisés. États-Unis obligent, la couverture santé aurait aussi été améliorée ces dernières années.

L’industrie doit faire face à une remise en question avec la multiplication des scandales, en particulier dans les studios à très haut budget (mais aussi dans les studios indépendants). Un problème systémique diagnostiqué et désormais en cours de traitement chez certains studios. Après tant de scandales, il est plaisant de savoir que des employés interrogés sont désormais satisfaits de travailler chez Rockstar Games. C’est aussi la rançon du succès de GTA 5 qui permet au studio de prendre le temps de corriger sa trajectoire.

