GTA Trilogy Definitive Edition : la pire note de l’histoire par les joueurs, le cyberpunk de l’année

C'est un euphémisme que de dire que la trilogie remastérisée de Grand Theft Auto semble avoir déçu les joueuses et les joueurs. Le jeu détient désormais la pire note attribuée par des joueurs de l'Histoire sur Metacritic.

L’année 2020 s’était terminée par la déception du lancement de Cyberpunk 2077, un jeu très attendu qui additionnait des problèmes de fonds, des bugs, des problèmes de performances et une qualité graphique décevante sur certains points. L’histoire semble en train de se répéter avec un autre jeu phare : Grand Theft Auto. Une triste ironie quand on se souvient que GTA n’est autre que le modèle des développeurs de Cyberpunk.

Le lancement de la semaine dernière a été chaotique, jusqu’au retrait du jeu des ventes sur PC. Il est désormais de retour, et toujours en vente sur console, mais la déception continue pour de nombreux joueurs.

La pire note de l’Histoire

Le site Metacritic est devenu une référence pour réunir l’avis des professionnels de l’industrie et proposer une note unique, pondérée avec un calcul opaque. Le site propose aussi de recueillir les avis des joueuses et des joueurs. C’est souvent l’occasion de « review bomber » un jeu, c’est-à-dire punir le jeu en lui attribuant une note minimale, peu importe sa qualité réelle.

C’est ce qui arrive à Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition dont la note est de 0,5 pour 2731 avis postés au moment où cet article est écrit. Cela en fait le jeu le moins bien noté par les joueurs de l’histoire de Metacritic. La compilation parvient ainsi à « détrôner » Warcraft III Reforged, un autre retour de jeu classique qui s’est mal déroulé.

Ce qui cloche avec la trilogie GTA

Pourquoi les joueurs sont-ils si mécontents de cette trilogie ? Hormis le fait que le jeu était injouable sur PC lors de son lancement, il réunit plusieurs problèmes. À l’instar de Cyberpunk 2077, le jeu présente des problèmes de fluidité sur console, en particulier en mode qualité, alors qu’il s’agit à l’origine de jeux lancés sur PS2 et Xbox. Il y a également la qualité graphique de cette remasterisation qui est remise en cause : le studio de développement ne semble ni avoir eu le temps, ni la main-d’œuvre, ni le budget nécessaire pour travailler sereinement sur des jeux aussi importants de l’histoire du jeu vidéo. Il s’agit en effet de trois titres qui ont révolutionné le secteur en leurs temps en donnant ses lettres de noblesse à l’open world et comptant parmi les plus populaires de l’histoire du jeu vidéo.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Il y a également la question des nombreux bugs identifiés en seulement quelques jours par les joueurs. Des compilations de plus d’une heure permettent de découvrir l’étendue des dégâts. Attention toutefois, tous les bugs n’ont pas été introduits par la remasterisation. Certains étaient présents dans les jeux d’origine. Le problème, c’est que plusieurs de ces bugs avaient été corrigés par les joueurs eux-mêmes sur PC, à travers des mods gratuits. Or, Take Two a fait retirer les jeux originaux de ses boutiques et envoie des demandes pour faire retirer certains mods des sites de fans.

La trilogie remasterisée ne fait malheureusement pas honneur à la réputation et la popularité des classiques.

Rappelons que GTA San Andreas Definitive Edition est disponible sur le Xbox Game Pass. Grand Theft Auto III sera disponible sur le PlayStation Now au mois de décembre.

Pour suivre Frandroid, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.