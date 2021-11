GTA Trilogy : lancement chaotique sur PC, les jeux supprimés après 24h de panne du launcher Rockstar

Pendant 24h après le lancement de GTA Trilogy, le lanceur de Rockstar sur PC s'est retrouvé en panne. La collection n'est toujours pas disponible sur PC.

Ce vendredi 12 novembre devait être une date importante pour les fans de GTA avec le lancement de Grand Theft Auto The Trilogy, réunissant GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas en version remake HD. Si le lancement s’est déroulé sans accroc sur PlayStation et Xbox, c’est une tout autre affaire sur PC.

Toute la journée de vendredi, le lanceur Rockstar Games a connu une panne et a été désactivé pour cause de maintenance. Résultat, les joueurs ne pouvaient pas s’y connecter pour accéder aux trois jeux rendus disponibles le jour même. « Mode hors-ligne : impossible d’établir la connexion », indiquait ainsi le lanceur de jeux de l’éditeur. Sur Twitter, l’éditeur ne donnait pas davantage d’informations, indiquant qu’il « continuait à restaurer le service pour le lanceur Rockstar Games et les jeux supportés ». Parce que l’impossibilité d’accéder au logiciel de Rockstar n’a pas pénalisé que les joueurs de GTA Trilogy au lancement, mais également les joueurs de GTA V ou de Red Dead Redemption II sur PC.

Le lanceur de retour… mais sans GTA Trilogy

Dans la nuit de vendredi à samedi, Rockstar a finalement pu relancer son logiciel, mais avec un petit hic : l’éditeur a supprimé Grand Theft Auto The Trilogy de son catalogue. La collection regroupant les trois titres emblématiques a en effet été supprimée et n’est plus disponible au téléchargement ou à l’achat. « Le launcher Rockstar Games est désormais à nouveau en ligne. Cependant, Grand Theft Auto The Trilogy restera indisponible en jeu ou à l’achat tandis que nous supprimons certains fichiers de données qui ont été involontaires inclus dans ces nouvelles versions du jeu. Nous nous excusons sincèrement pour la gêne et nous espérons que les versions correctes de ces jeux seront disponibles pour chacun aussi vite que possible », indique Rockstar sur son site internet.

The Rockstar Games Launcher is now online, but GTA: The Trilogy – The Definitive Edition is unavailable to play or purchase as we remove files unintentionally included in these versions. We're sorry for the disruption and hope to have correct ones up soon. https://t.co/NiMNXUKCVh — Rockstar Support (@RockstarSupport) November 13, 2021

Au moment d’écrire ces lignes, samedi à 8h55, le jeu n’est toujours pas disponible sur ordinateur et Rockstar ne donne toujours aucune estimation de la date de disponibilité.

Grand Theft Auto The Trilogy est d’autant plus important pour l’éditeur qu’il s’agit du premier jeu lancé par Rockstar depuis la sortie de Red Dead Redemption II en 2018.

