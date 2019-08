Une démo russe non officielle de GTA V est disponible sur Android. L’occasion de voir à quoi pourrait ressembler le jeu sur smartphone. Mais attention, pour l’essayer, il faut affronter plusieurs obstacles.

GTA V est un jeu extrêmement populaire disponible sur console et PC. Mais le titre de Rockstar Games est si ambitieux, si complexe et si volumineux qu’une version mobile n’a jamais vraiment été à l’ordre du jour.

Pourtant, des développeurs russes se sont amusés à créer une démo du jeu sur Android et le lien APK pour télécharger cette version un peu particulière a été partagée par Ben Geskin, plus connu pour ses rendus de smartphones et ses quelques leaks.

Mise en garde

Comme il l’indique dans son post Twitter, l’APK est disponible sur son compte Telegram. Pour la science, nous l’avons téléchargé. Avant d’aller plus loin, sachez que nous l’avons essayé sur des téléphones utilisés par aucun membre de la rédaction et sans aucune donnée personnelle enregistrée dessus. Comme nous ne pouvons pas vous garantir la sécurité de cette application, nous vous déconseillons de l’installer sur votre smartphone personnel.

Sachez tout de même que, comme le précise Ben Geskin, il semble s’agir avant tout d’un projet expérimental sur le moteur Unity. D’ailleurs, cette démo de GTA V sur Android n’en est qu’à sa version 0.2.1. Place au jeu maintenant !

Un calvaire

Premier obstacle : la langue. N’ayant pas la moindre notion de russe, je n’ai absolument rien compris aux options proposées sur l’écran d’accueil. Au petit bonheur la chance, j’en ai testé plusieurs avant de comprendre que celle située tout à droite déclenchait le chargement d’une partie. Très bien, me voilà bien avancé. Hélas, une pop-up publicitaire vient s’afficher et interrompre la progression. Appuyer sur la petite croix qui s’affiche à la fin de la vidéo promotionnelle me fait quitter purement et simplement le logiciel. Frustration.

Heureusement, activer le mode Avion permet de se débarrasser de cet affichage intempestif de publicités non souhaitées. Qu’est-ce qui peut m’empêcher de lancer une partie désormais ? La réponse est simple : le smartphone lui-même. Pour mon premier test, j’ai en effet utilisé un OnePlus 7, mais l’écran de chargement se figeait toujours au bout de quelques secondes. En inspectant les réponses au tweet de Ben Geskin, j’ai pu voir que plusieurs utilisateurs du même smartphone ou du OnePlus 7 Pro rencontraient exactement le même souci. Me voilà contraint de changer d’appareil et mon choix se porte sur l’Asus Zenfone 6, lui aussi équipé d’un Snapdragon 855.

Ça y est, enfin, la partie démarre !

Expérience limitée

Me voilà dans la peau du personnage Michaël dans un joli costard sur mesure. Je suis dans une rue paisible, quelques passants se baladent paresseusement et j’aperçois quelques voitures à voler stationnées à deux pas. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, différents boutons s’affichent à l’écran et vous permettent de réaliser certaines actions. Pour avancer, il faut faire glisser le pouce gauche tandis que la partie droite de l’écran sert à diriger l’angle de la caméra.

Quand je tente de me battre avec un homme, le résultat n’est pas très probant. Ensuite, les commandes sont extrêmement peu réactives, surtout en voiture. Mais le souci principal réside dans le fait que seule la rue dans laquelle on démarre la partie a été modélisée. Dès que l’on s’aventure un peu plus loin, on navigue entre des rectangles uniformes, gris et tristes. C’est là qu’il est important de rappeler qu’il s’agit avant tout d’une démo qui n’en est même pas à sa v1.

Nul doute que les développeurs travaillent dessus pour améliorer leur projet. En attendant, c’était une expérience sympathique et même assez drôle, quoiqu’un peu chaotique.