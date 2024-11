Même les créateurs de GTA le reconnaissent : les mods ont du bon sur PC

Un ancien responsable technique de chez Rockstar salue le travail de fond d’un moddeur ayant corrigé sans relâche les premiers portages PC des jeux de la saga GTA.

GTA III : The Definitive Edition // Source : Rockstar Games

Les portages de jeux consoles donnent l’occasion à une nouvelle communauté de joueurs de découvrir des titres emblématiques. Cependant, il se peut que ces portages soient faits à la va-vite, voire bâclés, entraînant des lancements chaotiques, à l’image de la compilation officielle GTA Trilogy. Les équipes de Games Radar ont repéré la déclaration d’un ancien responsable technique de chez Rockstar, qui a salué le travail d’un moddeur ayant fixé bons nombres des bugs de cette trilogie de jeux cultes.

« GTA ne fait pas exception »

C’est sur X (Twitter) qu’Obbe Vermeij, ancien responsable technique chez Rockstar, s’est fendu d’une déclaration pour saluer le travail du moddeur @Silent. Ce moddeur a corrigé durant des années les portages PC des jeux de la trilogie originale Grand Theft Auto avec GTA 3, GTA : Vice City et GTA : San Andreas avant de rendre disponible l’ensemble de ses mods correctifs en Open Source. Un travail salutaire qui permet à l’ensemble de la communauté du modding de travailler sur des bases saines et d’aller plus loin.

Dans son tweet, Vermeij indique qu’avec son patch intitulé « SilentPatch », le moddeur corrige 67 problèmes avec GTA 3, 66 pour GTA : Vice City et 165 pour GTA : San Andreas précisant que « les jeux ont des bugs et GTA ne fait pas exception ».

Plus vite que la musique

Un tweet qui a suscité bon nombre d’interactions sur X, entraînant l’ancien responsable technique dans un jeu de questions / réponses. Parmi ces dernières, certains internautes se sont interrogés sur la qualité désastreuse de la compilation officielle de la trilogie GTA. Sortie en 2021, certains l’ont comparé au Taulé qu’a pu représenter le lancement de Cyberpunk : 2077, évoquant une compilation bâclée avec des problèmes de fluidité pour des jeux sortis à l’origine sur PS2 et Xbox.

Vermeij indique qu’il n’a pas joué aux jeux issus de cette compilation. La plupart des « bugs ont été fixés depuis [la sortie] » précise-t-il avant d’affirmer que « oui, la compilation a été bâclée ».

Des invités passionnants et des sujets palpitants ! Notre émission UNLOCK est à retrouver un jeudi sur deux en direct, de 17 à 19h sur Twitch. Pensez aussi aux rediffusions sur YouTube !