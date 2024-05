Niu MQi GT : ce scooter électrique équivalent 125 cm3 est 1 300 € moins cher pendant les French Days

Idéal pour les déplacements urbains, le scooter électrique Niu MQi GT n'échappe pas aux réductions durant ces French Days. Actuellement, Go2Roues le propose à 3 290 euros au lieu de 4 599 euros.

Acteur reconnu sur le marché des solutions de mobilité électrique, Niu possède une gamme très fournie de scooters électriques urbains performants. Le Niu MQi GT, un modèle équivalent 125 cm3, en fait partie et s’il nous intéresse particulièrement aujourd’hui, c’est qu’il est bénéficie d’une réduction de 1 309 euros pendant les French Days.

Un scooter confortable et pratique

Un scooter électrique taillé pour les déplacements urbains se doit d’être facile à manier pour qu’il puisse se faufiler avec aisance au milieu de la circulation. Le Niu MQi GT coche heureusement cette case grâce notamment à sa compacité : il ne mesure en effet que 1,94 m de long, ce qui est tout à fait correct pour circuler sans difficulté. Le confort n’a pas non plus été négligé et la marque a équipé son MQi GT d’une selle 30 % plus longue que celles que l’on trouve sur les scooters de la série NQi. Pratique pour les voyages à deux, donc, d’autant plus que des poignées passagers sont aussi présentes. En revanche, notez que cette selle fait tout de même 816 mm de haut, donc si vous n’êtes pas très grand, l’assise pourrait être un peu haute, ce qui peut compliquer les moments à l’arrêt par exemple. Autrement, on trouve aussi de grandes roues de 14 pouces et des freins à disques hydrauliques qui offrent un freinage progressif.

Le scooter est par ailleurs muni d’un écran de bord complet, qui affiche le kilométrage instantané, l’odomètre, l’état de charge des batteries et le mode de conduite sélectionné. Pour le reste des équipements, on trouve notamment un dispositif d’éclairage qui présente un faisceau large, avec notamment des LED blanches disposées à droite et à gauche, sous la selle. Côté commandes, on a droit à un régulateur de vitesse, un bouton de warning, la commande des phares ou encore un sélecteur de modes de conduite.

Taillé pour la ville

Le Niu MQi GT embarque un moteur Bosch de 3000 W, lequel lui permet de rouler à une vitesse maximale de 70 km/h en mode Sport ou 55 km/h en mode Dynamique. Ce dernier est idéal pour le milieu urbain, d’autant plus qu’il préserve davantage l’autonomie de la batterie que le mode Sport, plus gourmand en énergie, mais plus adapté aux routes plus dégagées et plus nécessaire quand des reprises plus instantanées sont exigées. D’ailleurs, ce mode permet de profiter d’accélérations instantanées et le lancement du scooter se fait quasi sans latence. Un troisième mode, baptisé E-Save, est aussi disponible : on peut l’utiliser pour réaliser des manœuvres à basse vitesse puisqu’il est limité à 25 km/h. Notez que le scooter bascule sur ce mode quand il ne lui reste plus que 20 % de batterie.

Concernant son autonomie, justement, le deux-roues renferme deux batteries lithium-ion dont la capacité totale s’élève à 2,97 kWhl et qui promettent en théorie une autonomie de 70 à 80 kilomètres. Le petit plus de ces batteries ? L’aspect amovible de ce pack, qui apporte un côté pratique puisqu’il permet à l’utilisateur de le recharger aussi bien au travail que chez lui. Alors certes, l’autonomie du Niu MQi GT n’est pas la plus intéressante qui soit, mais la marque a pensé à accompagner son scooter d’un chargeur rapide permettant de recharger les batteries à 100 % en 4h30.

