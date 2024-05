Sosh lance un nouveau forfait mobile à moins de 10 € et beaucoup de data à la clé

Les opérateurs rivalisent d'offres toujours plus attractives. Aujourd'hui, c'est Sosh, l'opérateur low cost d'Orange, qui propose l'un des forfaits mobiles les plus intéressants du moment : 80 Go de 4G pour 9,99 euros par mois.

Les opérateurs low cost sont bien souvent ceux vers qui il faut se diriger lorsqu’on veut avoir un forfait mobile pas cher, mais pas pour autant dépourvu d’une grosse enveloppe de données 4G. Sosh, qui appartient à Orange, propose par exemple des forfaits 4G à l’excellent rapport Go-prix, à l’image de celui mettant à disposition 80 Go de 4G pour moins de 10 euros par mois.

Que propose ce forfait Sosh ?

80 Go de 4G en France métropolitaine

20 Go en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau Orange

Actuellement, le forfait mobile 4G sans engagement de 80 Go proposé par Sosh est affiché à 9,99 euros par mois. Une offre réservée aux nouveaux clients.

Le plein de données pour le mois

Le forfait mobile actuellement proposé par Sosh à ses nouveaux clients comporte donc une enveloppe de 80 Go de 4G, une quantité généreuse qui permet de naviguer sur Internet, de regarder des contenus en streaming, de jouer à des jeux en ligne et même de faire du partage de connexion avec plusieurs de vos appareils, surtout si l’on a pas la fibre chez soi ou si le Wi-Fi d’un lieu où l’on se trouve à l’extérieur laisse à désirer. Sachez tout de même que le débit sera réduit au-delà de ces 80 Go.

Par ailleurs, si vous comptez voyager hors de la France métropolitaine, sachez que vous aurez à disposition une enveloppe de 20 Go de données 4G à utiliser depuis l’Europe et les DOM (hors Suisse et Andorre). Et si ce n’est pas assez pour vous, Sosh vous donne la possibilité d’ajouter de 2 à 50 Go à votre forfait, une seule fois ou chaque mois.

L’assurance de profiter d’un bon réseau

Avec le forfait de Sosh, vous avez aussi droit aux appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM et vers un numéro français. Notez toutefois qu’il ne faut pas dépasser 3h par appel et qu’une limite de 250 correspondants différents maximum par mois est imposée. C’est largement assez pour le commun des mortels.

Enfin, Sosh appartenant à Orange, vous pouvez bénéficier des infrastructures de l’opérateur français et profiter du meilleur débit possible. Il couvre en plus 99 % de la population et 95 % du territoire selon l’ARCEP.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur les offres de Sosh.

Notez d’abord que vous devrez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO : on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

