Pour les French Days, Unistellar casse le prix de son télescope connecté le plus haut de gamme

L'observation des étoiles en tant que hobby est considérée depuis longtemps comme une activité réservée aux passionnés ayant les armes nécessaires pour s'y adonner, à savoir le temps, l'argent et les connaissances. Ce à quoi résolvent les télescopes connectés en ouvrant cette activité à un plus grand public, tels que l'Unistellar eVscope 2 disponible à 3 999 euros au lieu de 4 499 euros pendant les French Days.

L’Unistellar eVscope 2 en bref

Parfait pour s’initier à l’observation des étoiles, même en ville

Une base de données céleste ultra-complète

Un oculaire Nikon fourni

Au lieu de 4 499 euros habituellement, l’Unistellar eVscope 2 est maintenant disponible en promotion à 3 999 euros en boutique officielle.

Une porte d’entrée vers les étoiles

Alors que l’observation des étoiles avec un simple télescope demande beaucoup de connaissances et de maîtrise, la start-up marseillaise Unistellar a eu l’idée de s’inspirer des lunettes astronomiques de ces énormes observatoires pour créer ses télescopes connectés. L’Unistellar eVscope 2 est ainsi motorisé et fonctionne via l’application du constructeur sur smartphone et tablette (disponible sur Android et iOS). Il suffit de rentrer les coordonnées d’un astre ou d’une constellation en particulier pour que le télescope s’y dirige automatiquement.

Unistellar met à disposition une base de données répertoriant plus de 5 000 objets célestes (galaxies, nébuleuses et amas) et même 37 millions d’étoiles. Observer le ciel n’a jamais été aussi simple, d’autant plus que l’un des principaux atouts de ce télescope connecté est un algorithme de traitement d’image qui supprime toutes traces de pollution lumineuse sur les clichés et permet ainsi de s’adonner à cette passion même depuis un balcon en pleine ville.

Entre tradition et modernité

Concernant l’aspect plus technique, l’Unistellar eVscope 2 s’appuie sur un capteur de 7,7 Mpx (f/4) avec une longueur focale de 450 mm ainsi qu’un espace de stockage de 64 Go pour sauvegarder les clichés célestes. Étant donné que ce télescope connecté est motorisé, il doit fonctionner avec une alimentation et l’eVscope 2 embarque justement une batterie lui garantissant une autonomie de 9 heures. Pour les plus passionnés, il est possible de l’utiliser en pleine nature, le télescope résiste bien au froid mais il faut prévoir un pare-pluie en cas de temps humide.

Enfin, si l’observation via la base de données à l’application a ce côté high-tech dont on ne peut que difficilement se lasser, les puristes peuvent aussi s’y retrouver. L’Unistellar eVscope 2 est accompagné d’un oculaire Nikon qui permet d’observer les étoiles de façon plus traditionnelle en regardant à travers l’œilleton et en effectuant la mise au point avec une molette. Enfin, pour les personnes préférant l’observation de jour, il est plus que recommandé d’acheter un filtre solaire (249 € sur le site d’Unistellar) pour ne pas se brûler la rétine.

