Le top 3 des ordinateurs portables que l’on a testés et aimés en mai 2024

Les modèles d'ordinateurs, de processeurs, de GPU, se mixent dans votre tête ? On est là pour vous proposer trois modèles de laptops qui nous ont marqués en test ce mois-ci. C'est parti pour notre traditionnel top 3 !

C’est le printemps, c’est la valse des laptops. Les bourgeons fleurissent, les nouveaux PC aussi. Les modèles et les marques sont si nombreux… à qui faire confiance pour cet investissement conséquent ? Des ordinateurs, on en teste à la pelle toutes les semaines à la rédaction. Nous pouvons donc vous aider dans votre choix, en vous dévoilant quels sont les modèles que l’on a préférés et pourquoi. Ce mois-ci, nous avons placé sur le podium Apple, Dell et Gigabyte, trois marques installées depuis des lustres sur le marché du laptop.

Voici tout de suite le récap de nos trois PC portables favoris ce mois-ci.

Dell XPS 14 9440 (2024) Un laptop qui a du chien

Dell est décidément un constructeur fiable, tout autant pour les laptops que les écrans bureautiques. Le Dell XPS 14 est un modèle emblématique, et cela faisait un petit bout de temps qu’il n’avait pas changé. Avec cette cuvée 2024, Dell a choisi d’emprunter les codes esthétiques des modèles Plus. Résultat, un superbe design, particulièrement original dans un marché qui en manque cruellement. La dalle Oled est sublime, avec une haute définition de 3200 x 2000 pixels et une calibration idéale. En plus de cela, le XPS ne manque pas de puissance, grâce à une puce Intel Core Ultra 7 165H et une RTX 4050 (cependant bridée à 30W). On relèvera des points réussis et pourtant souvent négligés : une webcam en Full HD qui fait bien son travail et des haut-parleurs vraiment efficaces. L’autonomie est honnête sans être exceptionnelle.

En bref, un ordinateur de grande qualité, qui pourra convenir aux créatifs qui cherchent de l’efficacité et du style. Il n’est cependant pas donné puisqu’il faudra tout de même investir 2700 euros pour profiter de la RTX 4050 et de l’écran en 3,2K…

Apple MacBook Air 13 M3 2024 L'ultrabook ultime

Le MacBook Air M3 incarne un bel aboutissement. Le best-seller d’Apple est bon sur tous les points, et il s’agit ainsi de l’un des meilleurs ultrabooks du marché. S’il n’est pas le plus léger en 2024, il a néanmoins pour lui un écran d’une exceptionnelle qualité, un design et un clavier impeccable et une autonomie pour le moment imbattable. Les changements sont certes légers par rapport au modèle de 2022. On retiendra surtout le passage à la puce M3, qui amène 20 % de performances en plus, notamment sur la partie GPU qui prend un bon coup de fouet. On note aussi le passage au Wi-Fi 6E. L’autonomie est toujours excellente et vous pourrez tenir une journée complète loin d’une prise de courant.

Ce nouveau modèle est donc une bonne option pour ceux qui recherchent un MacBook puissant, mais encore abordable par rapport à la gamme Pro. Notez que le grand frère de 15 pouces est, lui aussi, de la partie.

Gigabyte Aorus 16X Le retour de Gigabyte

Gigabyte, fabricant bien connu de cartes graphiques, relance sa gamme Aorus avec un modèle très réussi, l’Aorus 16X. Ce PC portable gamer a tout ce qu’il faut : de la puissance à revendre, une chauffe maitrisée, un écran de 16 pouces bien lumineux, une connectique complète. Son châssis, très marqué « gaming », est de qualité, de même que le clavier et le pavé tactile. Sur les performances, il propose ce qui se fait de mieux en 2024 et il fait tourner les jeux les plus récents à fond en 1600p sans sourciller. Ceci est rendu possible par l’intégration d’une puce Intel Core i9-14900HX, d’une RTX 4070, et de pas moins de 32 Go de RAM DDR5 à 5600 MHz. On notera aussi avec satisfaction une bonne autonomie, car l’Aorus offre (en usage bureautique) entre 6 et 7 heures d’usage, ce qui est vraiment pas mal pour un PC gamer.

En somme, un super laptop gaming, fiable et très puissant, le tout à un prix somme toute honnête pour le marché.

