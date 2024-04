Test du Gigabyte Aorus 16X : définitivement gamer

Gigabyte. Cette marque est surtout connue des joueurs PC pour ses périphériques, et notamment ses cartes graphiques. Sur le marché des PC portables… Elle est bien là, oui, mais en France, elle ne jouit pas d’une aussi grande visibilité que ses rivaux. C’est pourtant bien dommage, car ses PC gamers sont loin d’être inintéressants. Rentre dans la course le Gigabyte Aorus 16X de 2024, un vrai monstre de puissance dans un châssis maîtrisé de bout en bout.

Gigabyte Aorus 16X Fiche technique

Modèle Gigabyte Aorus 16X Dimensions 356 mm x 20 mm Définition 2560 x 1600 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core i9-14900HX Puce graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4070 Mémoire vive (RAM) 32 Go, 64 Go Mémoire interne 2048 Go, 4096 Go Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 2300 grammes Profondeur 254 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Gigabyte pour ce test.

Gigabyte Aorus 16X Design

Le Gigabyte Aorus 16X fait partie de ces ordinateurs gamers qui ont quelque peu décidé d’être plus discrets en 2024. Son châssis métallique gris sombre correspond bien aux standards actuels, même si nous sommes quand même devant un gros bébé. 2 cm d’épaisseur, 2,3 kilogrammes sur la balance : oui, c’est un PC gamer, ne vous y trompez pas. D’ailleurs, il est bien difficile de s’y tromper une fois que la bête est allumée et que ses lumières RGB s’allument de partout. Nous retiendrons surtout de ça une note étonnante, mais très amusante : l’ordinateur projette la marque Aorus en RGB sur un petit centimètre derrière l’ordinateur lorsqu’allumé. On peut le dire : l’Aorus 16X a le sens du spectacle. Évidemment, cette fonctionnalité est désactivable.

Autrement, il n’y a pas grand-chose de plus à souligner. Le châssis format 16 pouces appartient définitivement à la gamme « gamer » pour le simple fait qu’il dédie vraiment beaucoup de sa taille au refroidissement. Deux grandes grilles de part et d’autre, deux ventilateurs et des caloducs en bas avec de larges patins en caoutchouc pour surélever l’ensemble, et même une carte mère visible à travers une petite grille sur le haut du clavier… Vraiment, tout est fait pour que la machine respire, ce que l’on apprécie.

Clavier et pavé tactile

La configuration clavier de ce Gigabyte Aorus 16X n’est pas particulièrement accentuée « gamer », sortie de ses 3 zones RGB et de ses touches transparentes. Nous avons ici des switchs traditionnels pour les laptops, avec tout de même une belle distance d’activation et surtout un rebond bien travaillé. Le confort est réel, même si les joueurs préfèreront probablement brancher leur clavier mécanique par la suite.

Le pavé tactile est lui aussi une franche réussite. Il est bien large avec une grande diagonale, placé proprement au centre de l’appareil et avec un clic bien défini, bien qu’on aurait apprécié qu’il soit un peu plus rigide. La glisse est parfaite, et c’est l’élément le plus important dans l’expérience, finalement.

Connectique

Difficile de se plaindre ici. À gauche, on retrouve un port Ethernet plein format, un port HDMI 2.1, un port USB A 3.2 Gen 2 ainsi qu’un port Thunderbolt 4. À droite, nous avons le droit à un second port USB A 3.2 Gen 2, un port USB-C 3.2 Gen 2, un lecteur de cartes microSD et un combo jack.

Comme toujours, finalement, il n’y a qu’un seul élément qui manque : un lecteur de cartes SD plein format. De nombreux constructeurs réussissent à le proposer proprement sur leurs 16 pouces en 2024, il est donc dommage que Gigabyte ait fait l’impasse ici. Cette configuration aurait pu être parfaite pour les créatifs avec ce simple ajout.

Webcam

Le Gigabyte Aorus 16X de 2024 intègre une simple webcam 1080p qu’on qualifiera vraiment de… simple. Son rendu est ici plus sombre que la plupart des webcam du marché, dont la balance des blancs est plus agressive. Toujours est-il qu’on reste dans le carcan habituel : à réserver à la vidéoconférence.

Il en va de même pour l’expérience audio. Les haut-parleurs situés en bas de la machine ne sont pas de très bonne facture, et sont simplement « passables ». Gigabyte fait certainement le pari que son ordinateur sera équipé d’un casque ou branché sur un système audio plus performant. C’est dommage, puisque ses rivaux ont fait des pas de géants sur ce point ces dernières années ; Gigabyte n’a pas suivi la tendance.

Gigabyte Aorus 16X Écran

Le Gigabyte Aorus 16X profite d’une dalle IPS LCD de 16 pouces supportant une définition maximale de 2560 x 1600 pixels, soit un ratio 10:10. Surtout, la dalle profite d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz certifié G-Sync.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons voir que le constructeur n’a pas menti : elle supporte surtout l’espace sRGB à 104%, quand l’espace DCI-P3 est relégué à seulement 73,7%. C’est décevant, mais son taux de luminosité maximal relevé à 544 cd/m² fait plus que plaisir pour palier cette faiblesse, surtout avec un beau ratio de contraste de 1334:1.

Côté calibration, nous sommes aussi dans les bons carcans. On retrouve une température de couleurs moyenne de 6096k, un peu trop chaude, mais surtout un Delta E00 moyen de 1,71 avec un écart maximal de 6,41 sur les tons bleus. C’est honnêtement très bon… pour du sRGB. C’est vraiment le nœud du problème : les rivaux apportent l’OLED et le DCI-P3 en 2024, quand Gigabyte est resté concentré sur une fiche technique plus traditionnelle. Au moins, celle-ci est réussie.

Gigabyte Aorus 16X Logiciel

L’expérience logicielle de Gigabyte tourne autour d’une seule et même application : Control Center. On apprend dans un premier temps qu’au tout premier démarrage de l’ordinateur, celle-ci prenne immédiatement le contrôle pour mettre à jour l’intégralité de la machine. Voilà une étape qu’on aimerait voir plus souvent.

Maintenant… N’oublions pas pour autant que Control Center n’est qu’à demi traduit en français, et n’est pas le logiciel le plus facile à prendre en main. Au moins, tous les choix possibles sont vraiment intégrés, du mode de puissance à la gestion fine des ventilateurs en passant par le monitoring du SSD. Le logiciel Gigabyte est vraiment un logiciel de power user, et s’apprécie en tant que tel, mais les néophytes seront vite perdus. Un peu plus d’accompagnement serait bienvenu.

Autrement, nous retrouvons l’habituel suspect McAfee, même si on notera de Gigabyte une tendance moins portée vers les publiciels que d’autres sur le marché.

Gigabyte Aorus 16X Performances

Dans notre configuration de test, le Gigabyte Aorus 16X de 2024 est équipé de l’Intel Core i9-14900HX, un SoC à 24 cœurs — 8 performances et 16 efficients — pouvant turbo jusqu’à 5,8 GHz. Il est couplé à 32 Go de RAM DDR5 à 5600 MHz (2x SO-DIMM) et un espace de stockage de 2 To (2x M.2) en PCIe Gen 4×4. Côté graphisme, on retrouve la NVIDIA GeForce RTX 4070 au TGP maximal de 140W.

Notez que le Gigabyte Aorus 16X profite d’Advanced Optimus, faisant que l’ordinateur peut proprement passer de la partie graphique Intel intégrée à la partie NVIDIA sans autre forme de procès pour optimiser au maximum l’utilisation. Pas de feinte quant au fait que certaines images créées par le GPU doivent passer par le SoC : tout est connecté directement.

Benchmarks

Côté CPU, pas véritablement de surprise. Nous retrouvons des scores de 25522 points en multi core pour 1968 points en single core sous Cinebench R23 qui correspondent aux résultats typiques du 14900HX dans le format 16 pouces. Sous Cinebench 2024, cela fait 1387 en multi pour 119 en single.

Mais sur ce dernier, nous pouvons également voir une RTX 4070 bien traitée, avec un score de 11 133 points là encore dans les carcans attendus. 3DMark en rajoute une couche avec des scores de 3067 points sur Speed Way, 7786 points sur Port Royal et 6411 points sur Time Spy Extreme qui ramènent tous à la même conclusion : nous sommes bien face à une RTX 4070 mobile, sans feinte.

Côté IA, on observe un score de 927 points en utilisant Tensor RT pour la partie GPU et 127 points sur OpenVINO pour la partie CPU sur Procyon. Sur son benchmark de génération d’image sous Stable Diffusion 1.5, nous retrouvons un score de 1363 points avec un temps de 4.585 secondes par image. Impressionnant, surtout en considérant l’intégration du premier tour de chauffe. En version XL où les images créées sont bien plus grandes, nous arrivons à un score de 161 points avec 232,22 secondes par image.

En jeu

En définition native, l’Aorus 16X de 2024 nous offre une nouvelle fois exactement ce que l’on attend de la RTX 4070 mobile. Grâce aux technologies DLSS3 et la Frame Generation, nous pouvons même profiter de jusqu’à 108 FPS sur Horizon Forbidden West, l’un des tous derniers jeux PC sortis, quand les titres portés sur le ray-tracing comme Cyberpunk 2077 ou Ratchet & Clank Rift Appart tiennent ou dépassent les 60 FPS.

Pour les créatifs

Là encore, pas de mauvaises nouvelles. La configuration pourra facilement tenir des montages en 4K sans aucun problème, en prime de nombreux effets sous Lightroom. Les créatifs ne manqueront finalement que de l’espace DCI-P3 et d’un lecteur de cartes SD pour être vraiment aux anges.

Refroidissement et bruit

Le Gigabyte Aorus 16X peut être très bruyant et étrangement silencieux à la fois. C’est ce genre de PC gamers qui reste zen une fois qu’il a trouvé son rythme, mais qui lance parfois des pics à pleine puissance des ventilateurs pour respirer un coup. Ces moments sont bruyants, mais ne sont pas aussi réguliers qu’il n’y paraît. Et la solution thermique fonctionne au bout très bien, puisque l’ordinateur ne dépasse pas 50°C à son point le plus chaud.

Gigabyte Aorus 16X Autonomie

Qui dit gros PC dit grosse batterie. Le Gigabyte Aorus 16X intègre une batterie de 99Wh à la limite du légal, qui se recharge par le biais d’un adaptateur secteur de 240W fourni. L’ordinateur est également compatible avec la charge en USB-C par le biais de la norme Power Delivery.

En usage bureautique, la configuration nous offre entre 6 et 7 heures d’usage. On voit bien ici l’avantage d’Advanced Optimus lorsque sa gestion automatique est bien réglée, une configuration de la sorte ne tenant que 2 à 3 heures auparavant. Le score est donc plutôt bon… pour un PC gamer, cela va de soi.

Gigabyte Aorus 16X Prix et disponibilité

Le Gigabyte Aorus 16X est d’ores et déjà disponible en France, à 2489,90 euros pour notre configuration incluant une RTX 4070 et 2 To de stockage.



