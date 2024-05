Le monstrueux Samsung Odyssey G9 (49″, 240 Hz) perd 300 € pendant les French Days

Le Samsung Odyssey G9 a déjà quatre ans, mais il n'a rien perdu de sa superbe. Cet écran ultra wide, dont la dalle QLED rafraîchie à 240 Hz a de quoi impressionner, est d'ailleurs encore plus intéressant pendant les French Days puisque son prix passe de 999 euros à 699 euros à la Fnac et chez Darty.

Avec sa courbure 1000R qui maximise l’immersion, son taux de rafraîchissement de 240 Hz ou encore sa dalle massive de 49 pouces, le Samsung Odyssey G9 nous en met clairement plein la vue. Que ce soit pour jouer ou travailler et faire du multitâche, ce moniteur imposant et atypique est un régal à utiliser. Mais une telle fiche technique a un coût, et il est en temps normal très élevé. C’est heureusement moins le cas pendant les French Days, période durant laquelle on peut trouver cet écran à moins de 700 euros.

Les points forts du Samsung Odyssey G9

Une dalle ultra wide de 49 pouces en 32:9

Une courbure 1000R de folie

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz

Initialement affiché à 999 euros, le Samsung Odyssey G9 est actuellement proposé à 799 euros à la Fnac et chez Darty. Mais grâce à une ODR de 100 euros valable jusqu’au 2 juin 2024, ce moniteur peut vous revenir à 699 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Odyssey G9. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Odyssey G9 (2020) au meilleur prix ?

Une expérience ultra immersive

Au sein de la gamme de moniteurs dotés d’une courbure 1000R conçus par Samsung et lancés en 2020, le Samsung Odyssey G9 fait figure de « monstre », tant la marque a visiblement eu la folie des grandeurs. On a donc ici droit à une dalle QLED Super Ultrawide (DWQHD), soit une définition de 5 120 × 1 440 pixels correspondant à un ratio de 32:9, ainsi qu’à une diagonale de 48,8 pouces. Autant dire que ce moniteur en impose. Il offre surtout une très large surface de travail et de jeu : pour faire simple, c’est comme si nous avions placé deux écrans 27 pouces QHD (2560 × 1440 pixels) côte à côte. En jeu, le format 32:9 a de sérieux avantages, comme par exemple offrir un excellent sentiment d’espace sur des titres comme FIFA, où l’on veut pouvoir placer de belles passes en profondeur. Dommage tout de même pour les angles de vue de la dalle VA, qui sont bien inférieurs à ceux des dalles IPS.

Outre sa taille et sa définition démesurées, le Samsung Odyssey G9 propose également cette fameuse courbure 1000R, qui donne à l’utilisateur une sensation panoramique surprenante et surtout une forte impression de profondeur en jeu. De quoi profiter d’une expérience ultra immersive, tant l’affichage couvre dans sa quasi-totalité notre champ de vision.

Un moniteur qui prend de la place

Mais avant de pouvoir profiter de ces nombreuses qualités, encore faut-il posséder un bureau suffisamment grand et profond. Eh oui, le Samsung Odyssey G9 prend de la place. Le moniteur et son support mesurent près de 42 cm en profondeur, le pied occupant d’ailleurs près de 80 cm sur la largeur. Sachez en revanche qu’un montage mural reste possible grâce au système VESA 100×100 mm.

Par ailleurs, pour une utilisation gaming, le G9 demande une configuration puissante pour tourner : par exemple, son taux de rafraîchissement de 240 Hz n’est pas accessible avec tous les GPU. Dans les conditions idéales, vous pouvez bel et bien profiter d’un tel taux qui augure une fluidité plus qu’exemplaire en jeu et une absence de saccades. Mais sur des titres gourmands, vous serez déjà heureux d’atteindre plus de 100 FPS. Le Samsung Odyssey G9 assure aussi côté réactivité puisque son taux de réponse ne dépasse pas 1 ms. Activer l’AMD FreeSync Premium Pro est aussi possible sur ce moniteur, une fonctionnalité qui nous permet d’éviter les déchirures d’écran, flous de mouvement et autres saccades qui perturbent la partie. Enfin, le Samsung Odyssey G9 n’est pas réservé uniquement aux joueuses et aux joueurs. Les travailleurs et les créatifs peuvent aussi y trouver leur compte : ils peuvent d’abord profiter d’un espace de travail considérable, pratique notamment pour faire du montage vidéo. Les fonctions PBP (Picture-by-Picture) et PIP (Picture-in-Picture) sont aussi disponibles, ce qui devrait ravir les adeptes du multitâche.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Odyssey G9.

