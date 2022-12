Les Google Pixel 8 pourraient franchir un nouveau cap en photo… grâce à Samsung

Des indices contenus dans le code de l’application Google Camera Go laissent entrevoir de belles nouveautés pour la partie photo des futurs Pixel 8, avec un potentiel changement de capteur permettant l’utilisation d’une nouvelle technologie HDR.

Connus pour leurs qualités en photo, les Google Pixel pourraient franchir un nouveau cap l’année prochaine. C’est ce que l’on apprend d’Android Authority, qui se fait l’écho des découvertes du développeur Kuba Wojciechowski. L’intéressé a mis au jour des indices intéressants en fouillant le code de l’application Google Camera Go. Ces bribes d’informations laissent entendre que les futurs Pixel 8, attendus fin 2023, prendraient en charge le HDR échelonné.

Cette technologie n’est pas supportée par les capteurs Samsung Isocell GN1 des Pixel 6 et Pixel 7… ce qui laisse donc entendre que Google opterait pour un nouveau capteur. En l’occurrence, l’Isocell GN2, dévoilé par Samsung l’an passé, semble tout désigné puisqu’il exploite cette technologie. Elle permettrait en l’état une réelle avancée sur la qualité des clichés capturés avec un Pixel 8.

Comme le rappelle Android Authority, Google mise actuellement sur un procédé HDR+ à bracketing (prise de vue en fourchette, en bon français). Cette technique consiste à capturer cinq expositions courtes avant même le déclenchement de l’obturateur, complétées ensuite par une exposition longue une fois l’obturateur déclenché. La technologie HDR échelonnée consiste pour sa part à capturer trois expositions distinctes (courte, moyenne et longue) en une succession très rapide, puis de les fusionner pour aboutir à la photo finale.

Long story short, courtesy of Google we got a clean, unobfuscated version of Google Camera Go, that includes references that seemingly confirm that flagship Pixels in 2023 – Husky and Shiba – will support staggered HDR. pic.twitter.com/YdaWTlGznN

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) December 19, 2022