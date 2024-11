Les prochaines Pixel Tablet de Google pourraient bien remplacer votre PC grâce à ce changement

La tablette Pixel de Google pourrait accueillir un changement qui pourrait bien booster votre productivité dès 2027. Voici tout ce que l’on sait.

La Pixel Tablet. // Source : Frandroid / Chloé Pertuis

Selon des documents confidentiels provenant de la division gChips de Google, révélés par Android Authority, la prochaine génération de la tablette bénéficiera d’importantes améliorations matérielles orientées vers la productivité. Android Authority n’en finit décidément plus avec les futurs plans de Google, le média ayant déjà levé le voile sur les Pixel 10 et 11, mais aussi sur Android 16.

L’élément le plus notable de cette future tablette, qui devrait être la Pixel Tablet 3, sera l’intégration d’un second port USB-C. Ce nouveau port, conforme à la norme USB 3.2, permettra la connexion à des écrans externes via DisplayPort, avec la possibilité de gérer jusqu’à deux écrans en chaîne. Un choix qui s’inscrit finalement parfaitement dans la stratégie de Google visant à transformer sa tablette en véritable outil de travail mobile.

Le Pixel Tablet 3 accueillera un deuxième port USB-C

Au cœur de cette évolution se trouve le processeur Tensor G6, qui fera ses débuts sur les smartphones Pixel en 2026 avant d’équiper la tablette l’année suivante. Ce processeur intégrera un contrôleur USB-C spécifique pour les « cas d’utilisation tablette », suggérant une optimisation poussée pour ce format.

Google ne compte pas pour autant abandonner les fonctionnalités qui ont fait le succès de la première Pixel Tablet. Les broches pogo alimentées en USB 2.0, utilisées pour la station d’accueil avec haut-parleur, seront conservées. Google semble donc vouloir maintenir le concept innovant de hub domestique intelligent.

Cette évolution matérielle s’accompagnera d’une mise à jour logicielle majeure : un mode bureau actuellement en développement pour Android. Cette nouvelle interface, combinée aux capacités d’affichage externe, pourrait transformer la Pixel Tablet en une véritable alternative aux ordinateurs portables pour certains usages.

L’approche de Google semble s’inspirer de celle d’Apple avec l’iPad et son Smart Connector, tout en proposant sa propre vision de la productivité mobile. Néanmoins, avec une sortie prévue dans trois ans, ces spécifications restent susceptibles d’évoluer considérablement avant la commercialisation du produit final.