Les Pixel 10 et 11 vont pleinement utiliser l’IA pour améliorer vos photos, voici comment

Une fuite majeure provenant de la division processeur de Google, révélée par Android Authority, dévoile les futures innovations des Pixel 10 et 11 en matière de photographie et d’intelligence artificielle. Ces nouveautés promettent de redéfinir l’expérience utilisateur des smartphones Google.

Google Pixel 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Après avoir dévoilé ce qu’il fallait attendre de la puce Tensor G5, qui arrivera dans le prochain Pixel 10 de Google, Android Authority annonce maintenant plusieurs changements qui toucheront cette fois-ci la partie photo. D’après eux, le processeur Tensor G5 introduira le « Video Generative ML », une fonctionnalité d’édition vidéo basée sur l’IA qui permettra aux utilisateurs de modifier leurs vidéos de manière intuitive dans l’application Photos. Cette technologie pourrait également être intégrée à YouTube Shorts.

Les capacités photographiques, elles, devraient être largement revues à la hausse, et cela, particulièrement sur le Pixel 11 dont la sortie est prévue en 2027. Google prévoit d’implémenter un zoom 100x assisté par intelligence artificielle, tant pour les photos que pour les vidéos. Il s’agit de quelque chose que l’on connait bien sur les smartphones des marques chinoises, mais il s’agirait d’une première chez Google. Cette fonctionnalité sera accompagnée d’un nouveau téléobjectif « nouvelle génération », suggérant des améliorations matérielles significatives.

Les prochains Pixel vont faire le plein de fonctionnalités IA

De son côté, l’édition photo s’enrichira de nouvelles fonctionnalités IA, notamment « Speak-to-Tweak », un outil d’édition basé sur le langage naturel, et « Sketch-to-Image », similaire à la fonction proposée par Samsung Galaxy AI. Un mystérieux « Magic Mirror » est également en développement.

La capture vidéo fera aussi un bond en avant avec la prise en charge du HDR 4K à 60 fps, une première pour la gamme. Le mode « Cinematic Blur » évoluera également, proposant une définition 4K à 30 fps et une nouvelle fonction de « Video Relight » permettra de modifier l’éclairage des vidéos.

Android Authority dévoile également d’importants changements venir pour les vidéos en très faible luminosité. Baptisée « Ultra Low Light video » ou « Night Sight video », cette fonction déjà disponible sur les modèles haut de gamme de la marque depuis le Pixel 8 Pro sera améliorée. Rappelons qu’elle permet de filmer dans des conditions d’éclairage extrêmement faibles (5-10 lux), comparable à une pièce faiblement éclairée ou un ciel nuageux au crépuscule.

Mais ce n’est pas tout. Grâce au nouveau « nanoTPU », les Pixel intégreront enfin des fonctionnalités de santé en continu, comme la détection de la respiration agonale, de la toux, du ronflement, des chutes, ainsi que l’analyse de la démarche et le suivi du sommeil. Les sportifs bénéficieront d’outils d’analyse spécifiques pour la course à pied, incluant le suivi du rythme et l’analyse de l’équilibre. Bref, Google semble se préparer à nous bombarder de nouvelles fonctionnalités utilisant l’IA.