Votre médecin écrit trop mal ? Google Lens lira l’ordonnance pour vous

Une fonctionnalité en phase d'expérimentation sur Google Lens promet de lire la mauvaise écriture de votre médecin à votre place.

C’est une chose à laquelle nous avons toutes et tous été confrontés un jour : la mauvaise écriture d’un médecin sur l’ordonnance. Les M se mettent à ressembler à des T, les A à des O… Bref, consulter la posologie de médicaments prescrits relève parfois plus du déchiffrage que de la simple lecture. Or, Google Lens veut justement venir à la rescousse.

Comme le relaie TechCrunch, Google a annoncé lors d’une présentation en Inde — marché très important pour le géant du web — qu’il travaillait avec des pharmacistes afin de mieux comprendre l’écriture des médecins. À noter que la fonctionnalité en préparation en est encore au stade de prototype et n’est donc pas prête pour le moment à être proposée au grand public.

Les promesses sont toutefois alléchantes. Il suffirait ainsi de prendre une photo de l’ordonnance avec Google Lens ou de la charger depuis la galerie du smartphone. Ensuite, l’application va pouvoir détecter et mettre en lumière les médicaments mentionnés sur le document. TechCrunch explique que Google a pu faire une démonstration de cette technologie.

Sujet sensible

« Il s’agira d’une technologie d’assistance pour la numérisation de documents médicaux manuscrits, qui renforcera l’action des personnes présentes dans la boucle, comme les pharmaciens, mais aucune décision ne sera prise sur la seule base des résultats fournis par cette technologie », tient à préciser la firme de Mountain View.

Un rappel logique au vu du sujet très sensible. La mauvaise interprétation d’une ordonnance, selon les cas, pourrait avoir de graves conséquences sur la santé d’une personne. Google n’a certainement pas envie d’être tenu responsable en cas de problème.

Il serait toutefois intéressant d’observer dans quelle mesure une telle fonctionnalité pourrait faciliter la lecture d’ordonnance.

