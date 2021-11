3ème dose de vaccin : les applications pour prendre rendez-vous avec un médecin

Voici les applications mobiles dédiées aux prises de rendez-vous avec un spécialiste de la santé afin, entre autres, de réaliser votre rappel de vaccination contre le Covid-19 (3e dose).

Que ce soit pour une 3e dose de rappel de vaccination contre le Covid-19, ou pour une simple téléconsultation, il existe plusieurs applications permettant de prendre ce genre de rendez-vous. Nous vous les listons dans ce papier. Sachez simplement que nous ne parlerons pas de TousAntiCovid qui est plutôt utilisé dans le cadre du pass sanitaire.

Vite Ma Dose de Vaccin : pour ne pas perdre de temps

Vite Ma Dose de Vaccin ne cherche pas à faire de mystère quant à son utilité. Cette application permet de trouver un rendez-vous assez rapidement pour recevoir une dose de vaccin. Elle se révèle très pratique quand des plateformes telles que Doctolib se retrouvent inutilisables, car submergées par des milliers de personnes en quête de leur troisième dose de vaccin contre le Covid-19 par exemple.

Vous n’avez qu’à remplir quelques critères de recherche et hop, avec un brin de chance, le tour est joué.

Doctolib : what else ?

Doctolib est fort probablement la première application à laquelle vous pensez si vous deviez réserver un rendez-vous avec un médecin. Complète, intuitive, pratique, l’app est devenue une référence en la matière. Il suffit de taper une spécialité ou le nom d’un médecin dans la barre de recherche pour trouver votre bonheur.

En entrant « Médecin généraliste », une liste de professionnels de la santé situés dans votre quartier apparaît, avec, dans l’ordre, le nom du docteur, sa spécialité, son adresse, sa prochaine disponibilité et un onglet dédié à la consultation vidéo, que l’on trouve aujourd’hui sur la plupart des médecins. Une carte vous permet aussi d’avoir un aperçu plus général.

En cas de téléconsultation, l’ordonnance prescrite par le médecin est à retrouver dans l’onglet « Mes documents », que vous pouvez alors télécharger ou ouvrir depuis l’application Doctolib. Trouver un créneau pour recevoir le vaccin du Covid-19 est aussi envisageable depuis janvier 2021, grâce un onglet « Prendre rendez-vous » directement mis en exergue sur l’interface d’accueil.

Qare : pour la téléconsultation uniquement

Qare fait également partie des applications médicales parmi les plus connues, mais se cantonne aussi et surtout à de la téléconsultation uniquement. Décomposée en quatre onglets principaux (Consultations, Carnet de santé, Programmes de santé et Besoin d’aide), son interface principale est simple d’utilisation. Au total, quarante spécialités sont représentées par le corps médical présent sur l’application.

Outre le fait de pouvoir réserver une consultation avec un addictologue, pédopsychiatre, cardiologue ou encore chirurgien-dentiste, selon votre emploi du temps personnel, l’onglet « Prochains créneaux disponibles » vous permet d’accéder en un clic aux médecins libres sur-le-champ, ou presque (15 minutes d’attente en général). Pratique, si vous êtes pressés. Leurs tarif, secteur et prise en charge de la carte Vitale sont indiqués.

La téléconsultation peut être effectuée sur un appareil mobile ou un ordinateur, à condition d’avoir une bonne connexion internet. L’ordonnance et les différents documents issus de votre rendez-vous sont quant à eux disponibles sur votre compte. Qare propose enfin des programmes de santé dédiés à la grossesse et la petite enfance, mais aussi à la nutrition, avec un médecin de référence indiqué pour chacune de ces thématiques.

La plateforme Qare ne permet pas de prendre un rendez-vous physique pour se faire vacciner contre le Covid-19.

Livi : l’alternative ergonomique

Tout comme Qare, l’application mobile Livi est un service de consultations médicales en vidéo. Son interface épurée et ergonomique est très appréciée. En revanche, l’application se perd dans un dédale d’étapes ennuyant qui vous redirige ensuite vers un médecin approprié.

S’entretenir avec un médecin en téléconsultation nécessite en effet de répondre au préalable à une pléthore de questions : motif, médecin traitant (parfois non inscrit sur l’application), urgence ou non, chronologie des symptômes, consultation déjà effectuée, souffrance, degré de souffrance, motif de consultation (encore), traitements médicaux, allergies.

Bref, le chemin pour accéder à une consultation est long et fastidieux. Pour les plus assidus, vous pouvez aussi compléter votre profil en ajoutant votre poids, taille, tensions artérielles et allergies, à titre d’exemple. Certains jours et créneaux horaires sont par ailleurs majorés — à hauteur de 10 euros. Les consultations Livi sont remboursées par la Sécurité sociale.

Maiia : un clone de Doctolib en plus raffiné

Dans l’idée, l’application Maiia reprend le principe de Doctolib : un onglet recherche vous donne accès à une liste de médecins spécialisés et une barre de recherche pour taper le nom d’un docteur. Une liste de soignants défile alors sous vos yeux, avec leur nom, domaine, localisation et disponibilité pour caler un rendez-vous physique.

En cliquant sur le nom d’un médecin, plus de détails vous sont donnés : l’adresse, les tarifs et remboursements (secteur, carte Vitale), les informations pratiques, les moyens de transport pour y accéder. Le tout avec une interface légèrement plus raffinée que Doctolib.

Pour la téléconsultation sans rendez-vous, un onglet dédié est disponible sur la première page de l’interface pour apercevoir les médecins disponibles, le temps d’attente, le nombre de patients en attente et la fin du service. Un système de filtres pour choisir la spécialité est aussi mis à disposition.

Tout comme Doctlib, Maiia vous propose de trouver un centre de vaccination près de chez vous pour recevoir le vaccin contre le Covid-19. Un onglet sur l’interface d’accueil a été ajouté depuis début 2021 pour prendre rendez-vous le plus rapidement possible.

Ameli : l’application officielle de l’Assurance maladie

Sur Ameli, ne cherchez pas à prendre un rendez-vous aussi bien virtuel que physique : cette application vous informe avant tout des médecins disponibles dans votre quartier ou des mesures importantes à connaître en période de crise sanitaire. Elle demeure aussi et surtout l’application officielle de l’Assurance maladie.

Plusieurs systèmes de tri (code postal, distance, type d’honoraire) et de filtres (sans rendez-vous, spécialité) permettent d’affiner ses recherches, avant que l’application ne vous indique les adresses, itinéraires ou numéros de téléphone d’un médecin. Votre numéro de sécurité sociale et code personnel de votre compte Ameli sont demandés.

Si vous avez une mutuelle, vérifiez également si celle-ci ne propose pas une application avec des fonctionnalités similaires.

